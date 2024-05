Polilla da Silva: “La idea es pelear el campeonato y tratar de ser campeón”

Ante la salida de César Farias del América de Cali, tras el fracaso en el primer semestre, el cuadro vallecaucano se movió rápido y el pasado martes 7 de mayo anuncio la llegada de Jorge ‘Polilla’ Da Silva como nuevo entrenador. El estratega uruguayo, que ya había tenido paso por el club tanto como futbolista y como entrenador, volvió a la institución luego de 6 años.

Todo fue alegría este lunes con la llegada del entrenador a Cali. Un multitudinario recibimiento en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para acoger al ídolo del conjunto Escarlata; cuando aterrizó, cánticos y ovación para el uruguayo, que supo marcar 77 goles y ser campeón en dos oportunidades con la institución (1990 y 1992).

Polilla se convierte entonces en el tercer entrenador que se hace cargo del América de Cali en lo corrido del 2024. El primero en hacerlo fue Lucas González, quien a solo días de iniciar el torneo fue cesado del cargo por la presidenta Manuela Gómez; tras esto, Álex Escobar tomó las riendas del club de manera interina y ya transcurridas un par de fechas se hizo oficial la llegada de César Farías.

Polilla, presentado en rueda de prensa

Este martes, 14 de mayo, en las horas de la mañana, se dio la presentación oficial del entrenador uruguayo, junto con la presidenta del equipo, Marcela Gómez, y su cuerpo técnico completo. Polilla se volvió a poner la camiseta escarlata y habló sobre sus objetivos con el equipo para la próxima temporada, comenzó afirmando, “la idea es tener un equipo protagonista. Tenemos que estar entre los ocho, definiendo el torneo, no conozco otro América, sé a donde vengo”.

El uruguayo, de 62 años, manifestó durante su presentación que aparte de la felicidad por regresar, siente que la responsabilidad y exigencia es mayor; además, manifestó que el principal reto será devolverlo a los primeros lugares, donde según él siempre debe estar.

“Una gran felicidad y una gran responsabilidad, mucho más por el recibimiento de la gente ayer que mostró su alegría por verme de regreso. Eso me genera una responsabilidad tremenda para no defraudarlos y que América vuelva a estar en los primeros lugares como siempre debe estar, porque así lo marca la historia. Es un grande del fútbol colombiano y los grandes tienen que estar en los primeros lugares y la idea es trabajar para eso”, afirmó.

Polilla también dejó claro que tenía más ofertas, incluso una muy importante de renovación, para seguir en Qatar, sin embargo, al llegar la posibilidad de América no lo dudó, “Para convencerme no se necesitó mucho. La semana pasada estaba trabajando en Qatar, teníamos la propuesta de continuar, pero surgió esta posibilidad y descarté todo. El deseo era venir y hablando con Marcela teníamos muchos puntos en común. Encontré un América cambiado, con objetivos claros y una forma de trabajar muy diferente a la de 6 años atrás y sé la responsabilidad que tengo. Es difícil sostener un proyecto si no se consiguen resultados, la idea es pelear el campeonato y tratar de ser campeón. En América no tienes otra opción, es por lo que tienes que venir a pelear”, aseguró.

Respecto a posibles refuerzos: “Conocer en profundidad, poco. Lógicamente que siempre lo he estado siguiendo, pero en Qatar la diferencia horaria se me hacía difícil seguirlo. La idea era venir lo antes posible a trabajar, tenemos 2 meses antes de comenzar el torneo, queremos ver lo que tenemos y lo que nos hace falta. El club ya está hablando con algún jugador que se pueda sumar. No queremos traer por traer, queremos tener jugadores que puedan fortalecer al equipo”.

La idea de juego del America: “La forma depende de los jugadores que tengas en el plantel. La vez anterior llegué en un momento complicado porque faltaban 12 fechas y había que sumar de cualquier manera. Ahora es diferente, tenemos tiempo y la posibilidad de tener jugadores que nos gustan, independiente de si es un 4-3-3 es saber que estamos en un equipo grande y que tenemos que ir al frente y eso no va a variar en cuanto a lo que tiene que ver el sistema. Vamos a tener un equipo protagonista, que salga a buscar los partidos juegue donde juegue”.

Cómo es su contrato y cuánto tiempo estará: “El trato en principio es por un año. La continuidad dependerá de los resultados. Cuando vine como jugador en el 89 pensé que venía por 6 meses y terminé casi 6 años en el club. Ahora como entrenador espero que sea similar”.

Sobre las divisiones menores: “Los jugadores jóvenes le dan frescura y otro aire al equipo. América siempre ha tenido buena cantera. Si vemos que tienen la posibilidad de jugar en el primer equipo”, finalizó da Silva.

Declaraciones de la presidenta Marcela Gómez a la llegada de Polilla

“Queremos alguien que lo entienda y transmita y el profe como jugador lo demostró en la cancha. No es solo plasmar una idea táctica, también entender lo que es el mundo América”.

“Creo que el profe sabe que esta es su casa. Nosotros siempre hemos hablado de procesos deportivos, pero uno no puede sostener un proceso que no sea ganador. Tenemos algo con el profe, que sentimos que se ha perdido un poquito y es el saber y conocer lo que significa América. Transmitirle eso a los jugadores, América es un equipo mediático en el que hay que generar unión en cuanto a la hinchada, jugadores y el entorno. Se necesita entender el mundo América y no es lo mismo explicarle eso a alguien que no lo ha vivido”, agregó.