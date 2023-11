Video: Sebastián Villa fue presentado oficialmente como jugador del Beroe

El colombiano Sebastián Villa fue presentado oficialmente como nuevo jugador del PFC Beroe, club de la primera división del fútbol de Bulgaria y al que se suma como agente libre, pese a tener un contrato vigente con Boca Juniors.

“¡Bienvenido, Sebastián Villa!”, fue el mensaje posteado en las redes sociales del Beroe, junto a un video del antioqueño portando la camiseta de su nuevo equipo y firmando contrato con la institución.

Sin embargo, no todo está escrito para Sebastián Villa, Boca Juniors demandará a su nuevo club, dado que Villa aún tiene contrato vigente con los Xeneizes y no se ha rescindido, por lo que no puede fichar al colombiano como un jugador libre.

El presidente del club búlgaro, Hernán Banato, ratificó a DSports Radio que el colombiano llegó libre. “Nos ofrecieron a Sebastián Villa, analizamos la situación y tomamos la decisión de incorporarlo. Analizamos la parte legal con nuestros abogados y rescindió contrato con Boca. Llega como libre”.

Según informa el periodista Julián Capera, a la demanda también se sumaría el Deportes Tolima, equipo de donde se marchó Villa del fútbol colombiano y quien conserva aún un 30% de su pase. “Cuando se produzca el fallo de FIFA, Deportes Tolima iniciará el reclamo de indemnización por el 30% que conservaba”.

🚨 Boca Juniors 🇦🇷 ya reunió toda la documentación de soporte para la demanda contra PFC Beroe 🇧🇬 y Sebastián Villa.



Cuando se produzca el fallo de FIFA, Deportes Tolima iniciará el reclamo de indemnización por el 30% que conservaba. pic.twitter.com/8lCis0N2JO — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 15, 2023

Villa no juega con Boca Juniors desde mediados de 2023, tras haber sido hallado culpable de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Adicionalmente, el colombiano tiene otra denuncia en su contra, esta por el delito de abuso sexual.