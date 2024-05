Alberto Gamero: “A los directivos les he manifestado que estoy feliz”

Alberto Gamero. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

El entrenador samario de 60 años, Alberto Gamero, quien dirige a Millonarios desde diciembre de 2019, ha consolidado uno de los procesos más sólidos del fútbol colombiano: ya ha ganado 3 títulos con el equipo azul y es para muchos el mejor entrenador colombiano en la actualidad. Gamero habló en entrevista con Diario AS Colombia, sobre el momento que vive el equipo, la cantidad de lesiones que ha sufrido este semestre y su sueño de dirigir en el fútbol internacional.

Se le empezó preguntando sobre los fichajes del equipo este semestre; pues fueron pocos y algunos no han podido mostrar su mejor versión en el equipo. Sin embargo, Gamero aseguró que la gran mayoría fueron pedidos por él.

“De lo que trajimos, el 99% fue a pedido mío. Siempre me ha gustado Banguero; ese muchacho Alfonzo lo venía viendo desde Chicó, es un jugadorazo. Hablé y pregunté mucho por Novoa, es un arquero que compite. Nosotros íbamos a traer a Sabbag, pero él tenía un compromiso con Alianza Lima”, comentó.

“Sabbag metió 10 goles en Perú y este muchacho Giordana metió 22. Dijimos ‘vamos a ver que tiene’, no vayamos a decir que el fútbol peruano es muy malo, tiene su nivel, no es que esté por haya abajo”, añadió, sobre la llegada del argentino al equipo azul.

Sin embargo, Gamero reconoció que en carpeta había muchos jugadores que, aunque se intentó, no pudieron llegar a Millonarios por diferentes razones, “Muchos jugadores que uno puede pide no se pueden traer o no pueden venir porque tienen contrato con otro equipo”, aseguró.

“Se hizo el intento de varios jugadores (Yony González, Steven Mendoza y otros del fútbol colombiano), lo que sí es que hoy, yo quiero lo mejor para Millonarios, a eso vine a Millonarios”, finalizó.

Sobre la cantidad de lesiones que han sufrido este semestre

Millonarios, debido a sus grandes campañas y participaciones internacionales, es el equipo colombiano con más partidos disputados, y así lo analizó Gamero, “En 16 meses hemos jugado 96 partidos, entonces en esto nosotros estamos mirando el porqué de tantas lesiones, pero vamos a algo de pronto que es inevitable. Por ejemplo, el partido contra Bolívar, Castro del hombro, hombro de Quiñónez y el engranaje de Vega, eso hace parte del fútbol, del deporte”

Apuntó que no todo es muscular: “Bertel del talón de aquiles, Valencia del cruzado, Cataño venía de una operación de hace muchos años, Abadía de la rodilla, Banguero solo jugó los partidos de Superliga con nosotros, venía de Águilas y solo jugó dos partidos. Cuando Vargas no comenzó a jugar es un problema de la rodilla, cuando Pereira no comenzó a jugar fue esguince de rodilla, entonces eso no es parte muscular”, comentó el entrenador.

Gamero, de igual manera, confirmó que con el cuerpo médico del equipo se encuentran estudiando las razones de tantas lesiones en la plantilla, “Lo tenemos que investigar bien, eso hace parte del fútbol y va para ellos, están en un deporte de contacto”.

Ha pensado en la posibilidad de irse de Millonarios, ¿esto respondió?

“Yo aquí estoy feliz, La relación con la mayoría de la hinchada es buena. Yo estoy feliz porque yo he visto lo que nosotros hemos hecho aquí y a mí eso me da felicidad. No es fácil estar en cinco finales en cuatro años, nunca lo había hecho esta institución. Hemos estado en siete cuadrangulares consecutivos, somos el equipo que más puntos ha hecho en Colombia”.

“Hay cosas que uno no puede controlar. Yo en esto pienso mucho en mi familia. Tengo unas hijas que son gomosos de ir al estadio, tengo unos nietos que son gomosos en el estadio. A los directivos les he manifestado que estoy feliz, como no voy a estar contento con ese estadio todo bonito y a donde vamos esa afición haciéndonos fuerza. Es una responsabilidad grande y también una alegría”, agregó.

Sobre su sueño de dirigir en el fútbol internacional: “Mi meta es dirigir en el exterior. Me gusta México, me gusta el fútbol español, me gusta el fútbol brasileño”, finalizó.