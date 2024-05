América de Cali: ’Polilla’ Da Silva, sobre los fichajes de Iago Falque y Duván Vergara

¡América de Cali ya piensa en el segundo semestre del año! Luego de la tempranera eliminación del Torneo Apertura y la consecuente salida del venezolano César Farías, la directiva vallecaucana se puso en la tarea de preparar el equipo que buscará darle alegrías a la afición en el certamen que se avecina.

Quien liderará el timonel es Jorge ‘Polilla’ Da Silva, ídolo de la institución como jugador y con paso previo como director técnico entre 2017 y 2018. El estratega uruguayo habló en El VBAR Caracol sobre su primer día al frente del grupo de jugadores, señaló el trabajo a realizar para saber con qué cuenta y las posibles incorporaciones de cara a lo que viene.

“Esperen un equipo que siempre saldrá a ser protagonista. Sé el club en el que estoy, cuál es la obligación y los objetivos de la institución, así como la manera de salir a plantear los partidos par buscar la victoria en cada uno de ellos. La forma de parar al equipo la iremos delineando con el conocimiento de los jugadores y los que puedan llegar. Lo que es claro es que el equipo debe ser protagonista, ambicioso, buscando el arco rival con equilibrio. Sabemos dónde estamos y conocemos nuestras obligaciones”, comentó.

El ‘Polilla’ se refirió puntualmente a dos nombres, de reciente paso por el club, cuyo regreso ha sonado los últimos días: el español Iago Falque y Duván Vergara. Asimismo, se refirió a la inesperada salida de Edwin Cardona.

Nómina para la Liga-II 2024

Confección del equipo

“Hemos hablado de la conformación del plantel. Tenemos un periodo de tiempo importante para trabajar, más de dos meses para el inicio de la competencia y no queremos apresurarnos, traer por traer. Queremos primero trabajar unos 10-15 días con el grupo, poder conocerlos, saber cómo piensan, qué es lo que quieren y después evaluar qué es lo que necesitamos. Luego de esto, buscaremos traer jugadores que sean importante y hagan diferencia. No queremos llenarnos de jugadores que no nos terminen aportando”.

Salida de Edwin Cardona

“Hay que tener en cuenta que hace muy poco que estoy en el club, hemos hablado con la directiva. En este caso particular de Cardona, este semestre no tuvo el rendimiento que se podía esperar de él: no estuvo presente en algunos partidos, era muy intermitente, se le vencía contrato y por lo que entendí su renovación era muy importante. La dirigencia no contó con él… Lo de Cardona, a mí me gusta tener buenos jugadores. Hay que ver también que no lo conozco personalmente, había que mirar cómo estaba”.

Regreso de Iago Falque

“Sí me comentaron la posibilidad de que podría haber una chance de que volviera. No lo vi en ese momento en América porque yo estaba dirigiendo en los Emiratos Árabes y no pude ver mucho fútbol colombiano. Sí tengo unas referencias de él como jugador profesional. Es algo que el club está manejando y veremos si hay posibilidades de que llegue o no”.

Caso Duván Vergara

“Es un jugador que ha sido campeón en el club, es querido por la gente, ha mostrado condiciones muy buenas, es desnivelante. Me gusta, pero hay una realidad económica. Él está en uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano y el salario que percibe allá es inalcanzable para el fútbol colombiano. Sí me encantaría, pero sé que es algo muy difícil, por no decir imposible. Hoy estaba charlando con él porque pidió permiso para moverse un poco. Seguramente en pocos días regresará a México. Ojalá se pudiera hacer.”