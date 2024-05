Carlos Bejarano se confesó: “Cuando Polilla se fue en 2018, medio equipo se puso a llorar”

Carlos Bejarano en su paso por el América de Cali. (Photo by Juan Carlos Quintero/LatinContent via Getty Images)

¡América de Cali ya tiene la mente puesta en el segundo semestre! Jorge ‘Polilla’ Da Silva fue anunciado como nuevo entrenador del equipo, luego de la salida del venezolano César Farías. El estratega uruguayo regresa a la institución de la que es ídolo absoluto, luego de su exitoso paso como jugador en la década de los 90 y su etapa como entrenador entre 2017 y 2018.

Precisamente sobre la segunda etapa del ‘Polilla’ habló Carlos Bejarano, exfutbolista del equipo americano, en El Alargue de Caracol Radio. Bejarano, actual jugador del Unión Magdalena, reconoció que el América no solo se hizo con un gran estratega, sino que también con una grata persona.

“Ahorita que vi la noticia, la felicidad y la alegría me estaban matando. Tuve la posibilidad y la oportunidad de estar con el ‘Polilla’ y sé lo gran técnico que es, además de ser una excelente persona. Sé que le va a ir muy bien y a la institución hoy le cae bien la llegada de tremendo entrenador, sentenció.

Indicó que la parte humana es la que más rescata del ‘Polilla’, teniendo en cuenta que dicho factor genera que se arme un vínculo fuerte entre ambas partes. En este orden de ideas reveló que el estratega no es una persona seria ni mucho menos; al contrario, “es un hombre divertido, que se acerca y te jode”.

Finalmente, el experimentado guardameta recordó con agrado aquel América 2017-18, el cual logró huirle al descenso y de paso estuvo muy cerca de llegar a la final. Si bien recordó que el estilo de Da Silva no era para nada defensivo, afirmó que le dolió mucho cuando los resultados no se dieron y el DT dejó su cargo. “Cuando se fue, medio equipo se puso a llorar”, comentó.

‘Polilla’ Da Silva como entrenador

La parte humana

“Es un espectáculo. Como entrenador, es muy bueno. Se dirige a sus jugadores, habla con ellos, aparte de la parte humana. En la parte deportiva te enseña a ganar, a cambiar la mentalidad y no se diga de su cuerpo técnico. Cuando lo tuvimos en esa época nos sirvió mucho, porque estábamos peleando nuevamente el tema del descenso y cuando llegó él todo cambió y mejoró... Cambió el chip y cambió de todo un poquito en cuanto a la estructura, el discurso y obviamente lo mental, la libertad. Creo que eso nos sirvió mucho porque, aparte de que es un entrenador muy bueno, en la parte humana también es excelente y eso a uno como jugador le ayuda mucho. Cuando un entrenador se te acerca a hablarte, a decirte problemas y virtudes, a decirte que puedes mejorar, a decirte que eres el mejor, a darte toda la confianza, creo que eso es algo bastante bonito para uno como jugador”.

Estilo de juego

“Al profe le gusta mucho trabajar con balón, le gusta ese juego directo, atacar, goles y todo lo que vieron en su momento con nosotros... Defensivo no es. Tú sabes cómo es el hincha del América tan exigente y eso hay que respetarlo, pero yo creo que los números también hablan, además de hacerlo en el momento que llegó. Con nosotros, si hubiese sido defensivo, creo que los resultados hubiesen sido diferentes en su momento. No hubiéramos conseguido llegar ni a semifinales de un torneo, conseguido llegar a un torneo internacional”.

Alegre forma de ser

“Con cada técnico, tú te sientes diferente. Con ´Polilla’ era una cosa, por ejemplo es un hombre divertido, que se acerca y te jode, viene aquí con la cosita. No es serio, es un amor. Se los confieso aquí, que dicen que se ve serio igual que el ‘Pecoso’ (Castro), ellos son unos niños. Pasa que la gente se deja llevar por la apariencia. Cada quien es diferente, no solamente en su personalidad, sino también en su forma de trabajar. De todos siempre se aprende”.

Recuerdo de la temporada 2017-18

Poca presencia de juveniles

“En esa época, por el momento que se estaba viviendo, no se subieron muchos jugadores, pero se le dio la oportunidad a algunos como Gustavo Carvajal y otros dos que no tengo muy presentes. Ahora que seguramente llegará y hay tanto talento en América, además que hoy en día se están promoviendo los jugadores jóvenes, seguramente no será la excepción. Es un hombre que le gusta observar y darle la oportunidad a los jóvenes, le gusta tenerlos ahí cerca”.

Desazón por no lograr los objetivos

“Hubo un momento y una época en el torneo que no se dieron los resultados, no ganamos los partidos. Ustedes saben que se armó una gran nómina, todo el mundo vio el excelente equipo que se armó y la pretemporada que se hizo en Bogotá. Todo fue una maravilla. De pronto por ahí las cosas, ya en el torneo, no se nos dieron y eso llevó a que el profe saliera del América. Siempre que le va mal al club, los jugadores somos los que tenemos los problemas”.

El grupo lloró la salida de ‘Polilla’ en 2018

“De hecho, algunos nos señalaban como sindicalistas, como que habíamos presionado para la salida del profesor ‘Polilla’ y jamás. Es más, les cuento una anécdota. Cuando ‘Polilla’ sale de la institución, medio equipo se puso a llorar porque se ganó el cariño y el respeto de todos nosotros como jugadores, nos dolió mucho su salida porque teníamos un gran equipo y no tuvimos los resultados esperados. Además del esfuerzo que hizo don Tulio y la Junta Directiva por armar semejante equipo. No fue que nosotros los jugadores o la prensa presionó su salida, lastimosamente las cosas no se dieron”.

Segunda etapa en 2024

La Junta Directiva acierta con su regreso

“Don Tulio, Marcela (Gómez) y toda la Junta Directiva están haciendo un acierto al 100 por ciento con la llegada nuevamente del ‘Polilla’. Creo que en su momento nunca debió irse... Yo les confieso, apenas me di cuenta del anuncio, tuve la posibilidad de felicitarlo y hablar con él. Me alegró mucho. Me preguntó que cómo estaba y me agradeció por el mensaje. Esas son cosas que a uno como jugador lo alegra mucho. Tenemos la posibilidad por ahí de vez en cuando hablar y siempre que uno le escribe o algo, el saludo siempre está. Ahora que está cerca, seguramente pasaremos a saludarlo”.

Nómina para pelear

“América tiene una nómina extraordinaria con excelentes jugadores. Línea por línea y nombre por nombre, América no era para que no estuviera en los ocho, pero a veces pasa así en el fútbol. Ahora, seguramente con la llegada del profesor ´Polilla’, va a aprovechar esa calidad de jugadores que tiene y también esa mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, seguramente los van a aprovechar al máximo. Es un técnico que le gusta mezclarlos mucho. En la parte humana y en la parte personal, es un gran hombre y lo sabe aprovechar al máximo; en lo deportivo, con esa gran nómina que tiene América me imagino la va a explotar y esperemos que las cosas se le den”.