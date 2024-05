América de Cali: el club anunció el cuarto jugador que deja la institución

El fracaso del América de Cali en el primer semestre de este 2024 significó la salida del entrenador venezolano Cesar Farias, quien tuvo una decepcionante campaña en la Liga, quedando por fuera de los ocho mejores y también sufriendo la penosa eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana ante Alianza FC. Malos resultados que obligaron al club vallecaucano a empezar a tomar serias decisiones de cara el segundo semestre.

La primera gran decisión fue la salida del banco técnico de Farias, a pesar de que se había afirmado que continuaría en la institución, la junta directiva decidió cortar su vínculo y cesarlo del cargo. El venezolano, quien solo completó 4 meses en el cargo, salió del club por problemas internos, según mencionó el máximo accionista, Tulio Gómez.

Salidas del América de Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América, aseguró que se irán varios jugadores del plantel y traerán jugadores importantes para reforzar la plantilla. Esto ya empezó a suceder. En días anteriores, se dio la confirmación de la salida de Víctor Ibarbo, Edwar López y la más reciente del argentino Gastón Sauro, que dejó al equipo tras jugar solo 7 partidos en cerca de 8 meses en la institución.

Pero esto no quedó ahí, a estos tres se sumó la cuarta salida de la institución y todo parece indicar que no será la última, en los próximos días se conocerá de manera oficial la salida de más jugadores que no rindieron en el plantel y se les rescindirá el contrato.

Cuarta salida confirmada del equipo, Cardona no va más

Este 10 de mayo se confirmó la cuarta baja para el equipo de cara a la próxima temporada, se trata del mediocampista colombiano de 31 años, Edwin Cardona. El antioqueño, que había llegado procedente del Racing Club de Argentina, como uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano, se esperaba que lograra consolidarse y llevar al equipo a ser campeón. Lastimosamente, no fue así, nunca llegó a despuntar con el equipo vallecaucano, en su paso jugó 43 partidos, anoto solo 8 goles y dio 2 asistencias, rendimiento bajo para lo que se esperaba.

“El volante Edwin Cardona finalizó su etapa con América de Cali. Agradecemos su compromiso vistiendo nuestra camiseta y le deseamos éxitos en su carrera profesional”, publicó el América de Cali en sus redes sociales.