Real Cartagena arranca de visitante los cuadrangulares este fin de semana

La DIMAYOR llevó a cabo el sorteó para la ubicación de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo Betplay DIMAYOR I 2024, quedando Real Cartagena en el Grupo A.

Atlético Huila Tigres FC Real Cartagena Orsomarso

Recordemos que Real Cartagena clasificó a los cuadrangulares finales del Torneo Betplay DIMAYOR I 2024 en la sexta casilla de la tabla de posiciones, con 26 puntos, tras caer 4-2 en la última fecha ante Tigres en Bogotá.

A pesar del resultado, el cuadro cartagenero ya había asegurado su clasificación en la jornada 14, al vencer a Barranquilla en condición de local.

Este nuevo torneo es de seis fechas, sin embargo, no le ganó a ninguno de sus rivales en la fase regular. La primera fecha este fin de semana será Tigres FC vs Atlético Huila y Orsomarso SC vs Real Cartagena, en la ciudad de Palmira.

Mientras tanto el Grupo B quedó así:

Cúcuta Deportivo Llaneros FC Unión Magdalena Deportes Quindío

La primera fecha es Unión Magdalena vs Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío vs Llaneros FC.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la final de este primer semestre.