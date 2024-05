Protesta de trabajadores de la DIAN en Armenia, Les contamos las razones

Armenia

En la mañana de hoy martes 14 de mayo, un grupo de trabajadores y sindicalistas de la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN en Armenia adelantaron una jornada de protesta en la sede de la entidad ubicada en pleno centro de la ciudad en la calle 21 #14-14 en la capital del Quindío.

En una de las pancartas que ubicaron los trabajadores se lee “Sintra Dian capítulo, Armenia exige al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reubicación de nuestros compañeros provisionales en cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 36, decreto 927 de 2023″

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jorge Mario Bejarano, vicepresidente de Sintra Dian, Armenia y explicó “esta jornada informativa y de protesta aquí en la Dian en Armenia, es porque estamos muy preocupados, porque a raíz de unos fallos oficiales se han venido tomando acciones administrativas para nosotros es muy claro, que la carrera administrativa es primordial entre la entidades del Estado y que los concursos y el mérito está sobre todo, pero cuando se tramitó la última reforma tributaria donde se le dio ampliación a la planta de la DIAN a más de 10.000 cargos, en el artículo 39 quedó estipulado de que no se proveían los cargos que estuvieran ocupados por provisionales o por encargos en este primer concurso”

Y agregó “nosotros como provisionales sabemos que la única forma de llegar a la carrera administrativa es mediante concurso de méritos, pero si estamos muy extrañados que el director Reyes el director TikTok como todo Colombia lo conoce, no tenga voluntad política para hacer valer este decreto 39 de la reforma tributaria. Ahí nos daba una posibilidad de tener una estabilidad relativa, porque nosotros sabemos que estamos en provisionalidad, pero no quisieron acataron el fallo como debe ser, pero no hicieron uso de los recursos ante el Consejo de Estado”

Cuantos trabajadores en provisionalidad que quedarían sin empleo

Hoy por hoy vemos que en este gobierno de que se dice llamar potencia de la vida, estamos generando la potencia del desempleo. Hoy van a quedar 154 familias en todo el país sin cargos sin por unos fallos judiciales que entendemos, pero también no entendemos porque la DIAN no colocó los recursos necesarios, ante estos fallos de tutela ante el Consejo de Estado entonces vemos que no hay voluntad política.

Análisis de Sintra Dian

De acuerdo al análisis, que se Sintra Dian muy juiciosamente ha hecho de los cargos que hoy tiene la DIAN sin proveer que no están ni ocupados por encargos, ni ocupados por provisionales son cargos, que no hay personas en ellos tienen la posibilidad de reubicar estos compañeros, que hoy están en riesgo, pero también se vienen en riesgo, los otros facilitadores, analistas y gestores.

Caso Quindío

En este momento acá en el Quindío tenemos siete compañeros, siete compañeros, que están en esa disyuntiva, han presentado documentos para tener una priorización que está haciendo a nivel central si son madres casas de familia padres cabezas de familia si tienen alguna enfermedad catastrófica si están en retén pensional pero hoy vemos que casi somos siete los que están en peligro de salir.

Llamado al director Nacional de la DIAN

El líder de Sintra Dian puntualizó “que tenga voluntad política y haga cumplir el decreto 39 y ese parágrafo y que, de una vez por todas, busque soluciones y busquemos soluciones entre todos. Yo creo que con la unión de la directiva de la entidad con el Ministerio y con los trabajadores a través de los sindicatos se pueden buscar soluciones a este a este impase que tenemos hoy en día de ver 154 compañeros que se van a poder ver sin empleo el día de mañana.