Minhacienda pide debido proceso en investigación a director de UAIF por caso Carrotanques

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre la investigación en curso relacionada con presunto tráfico de influencias en contratos públicos, que involucra al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF).

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la investigación abierta a Luis Eduardo Llinás, director de la UAIF, Bonilla declaró: “Si lo han citado por algo, esperemos qué dicen los entes de Control. Uno no espera que esto suceda y no sé qué tipos de conflictos de interés están en juego, es mejor que se identifiquen por los organismos de Control. Yo no soy juez para dar mi veredicto, es mejor que lo hagan los respectivos organismos”.

Bonilla reiteró la necesidad de respetar el debido proceso y dejar que los organismos competentes emitan sus conclusiones al respecto.

Recordemos que se trada de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por parte de la UNGRD a Regina López y José Ignacio Llinás, quien es hermano del director de la UAIF y que habría recomendado a López por un contrato de 144 millones de pesos. José Ignacio figuraría según la Procuraduría como el cuarto contratista con honorarios más altos de la entidad.