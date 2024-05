Asobares pide que cesen carteles “xenófobos”, contra turistas en Medellín

Medellín

Asobares en Antioquia, expresó su preocupación con respecto a la escalada en el discurso de quienes están rechazando a los turistas en Medellín.

Juan Pablo Valenzuela, vocero de Asobares en Antioquia, expresó que trabajan de la mano con la Alcaldía de Medellín para evitar la explotación sexual de menores y el turismo sexual, problemáticas que se agravaron durante los últimos años en la ciudad.

“Estamos completamente jugados y comprometidos en un rechazo contundente contra la explotación sexual de niños y niñas adolescentes y en ese sentido nosotros hemos sumado de manera decidida con los diferentes comercios a la campaña o estrategia comunicacional que tiene la administración distrital en ese sentido”, dijo el señor Valenzuela.

Sin embargo, cuestionó la manera en la que algunos ciudadanos están expresando su rechazo, porque considera que termina siendo injusto con aquellos turistas que vienen a disfrutar de la ciudad sin incurrir en hechos delictivos.

“No consideramos que los recientes afiches que se han venido instalando están generando totalmente un mensaje contrario, un mensaje de estigmatización y generalización al turista extranjero en general, que sin lugar a dudas mayoritariamente le trae cosas muy positivas a la ciudad y que por su parte no podríamos terminar estigmatizando a estas personas en nombre de las personas que definitivamente rechazamos, que están dedicados a prácticas delictivas o temas relacionados con el ESCNNA. Por lo tanto creemos que ese no es el mensaje, esa no es la forma y creeríamos que deberíamos articularnos todos como sociedad en un mensaje asertivo y contundente para rechazar estas prácticas”.

Hasta el momento ningún colectivo de la ciudad ha asumido la responsabilidad de esta campaña considerada por muchos como excesiva y agresiva.

¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas los postes de energía de El Parque Lleras han sido adornados por afiches que rechazan la explotación sexual de menores de edad, muchos de ellos con mensajes que se han considerado polémicos y que podrían incitar a la xenofobia por lo que varios sectores de la ciudad han pedido que se modere el tono de las manifestaciones para evitar estigmatizaciones contra todos los turistas que visitan la ciudad.