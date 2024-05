Manchester City y la maldición que le daría el título al Arsenal: ya avisó Pep Guardiola

¡Día clave en la Premier League! El martes 14 de mayo, el Manchester City disputará el duelo que tiene pendiente con Tottenham en suelo londinense, encuentro que será crucial en la definición del próximo campeón del certamen británico.

Y es que el torneo local está siendo peleado cabeza a cabeza por los dos clubes más regulares de la temporada 2023-24: el Arsenal y el ya mencionado Manchester City. Si bien los dirigidos por Mikel Arteta son líderes del campeonato, ese primer lugar podrían perderlo en caso de que su contrincante derrote a los ‘Spurs’, en duelo a disputarse a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana). El empate o la derrota mantendrá a los londinenses en lo más alto de la clasificación.

La situación es aún más tensa teniendo en cuenta que el próximo domingo se disputará la última jornada de la Premier. Ambos equipos jugarán a la misma hora (10AM) para garantizar el juego limpio y curiosamente actuarán en condición de local: Arsenal recibirá al Everton en Emirates y el City hará lo propio en Etihad frente al West Ham.

Guardiola avisó a los suyos de la maldición

Consciente de lo que se avecina en Tottenham Hotspur Stadium, Pep Guardiola habló en conferencia de prensa sobre la imperiosa necesidad de obtener los tres puntos para llegar a la fecha decisiva dependiendo de sí mismos.

“Ya hemos jugado dos veces contra ellos esta temporada. Si no les ganamos, no ganaremos la Premier League. Tenemos que hacerlo. Siempre es muy exigente jugar en casa del Tottenham, sobre todo esta temporada. Hay dificultades, pero sabemos lo que nos jugamos”, sentenció.

Y agregó respecto a la mala racha de su equipo en aquel estadio: “Jugamos muy bien allí bastantes veces, pero no fuimos capaces de marcar o ganar. Estamos intentando hacer algo especial, así es que esta vez tenemos que ganar. Si no, el Arsenal será el campeón. Solo pensamos en que tenemos que ganar este partido, no puedes tener en cuenta otras situaciones, todo el mundo sabe lo que está en juego”.

Lo anterior tiene que ver con un dato que llena de ilusión a la afición del Arsenal. Desde el 2019, año en el que Tottenham empezó a hacer uso de su nuevo estadio, el Manchester City perdió en las cinco oportunidades que allí jugó (cuatro por Premier y la restante en Champions).

Tottenham Vs. Manchester City

Fecha: martes 14 de mayo.

Hora: 2 de la tarde