Luis Muriel: “Se hicieron esperar mucho los goles, la adaptación a la Liga no fue fácil”

Luis Muriel, delantero atlanticense, de 33 años, llegó en esta ventana de fichajes al Orlando City de la MLS como uno de los fichajes estrella; sin embargo, no había podido destacar ni mostrar su mejor versión. Este sábado 11 de mayo marcó sus dos primeros tantos en la liga estadounidense, anotando un doblete y siendo la figura del juego en la victoria de su equipo de visita 2-3 frente al Philadelphia, por la fecha 11.

Muriel atendió a los medios de comunicación luego de su gran partido y que lo eligieran como ‘Man of the match’ y se mostró feliz de volver al gol. Haciendo un balance sobre el partido, dijo: “Gran partido, gran trabajo, creo que lo merecíamos, el equipo trabajo mucho, ganamos bien, tenemos que seguir trabajando”.

Después de once encuentros por fin se le abrió el arco y pudo anotar con el equipo de Florida, y manifestó que no fue fácil llegar a la MLS y empezar a marcar. “Se hicieron esperar mucho los goles, pasó mucho tiempo y la adaptación a la Liga no fue fácil, trataba de descifrar y encontrar rápido para poder hacerlo mejor. La adaptación al equipo si fue inmediata, hay un gran grupo, una gran familia, fue todo muy fácil”.

Opinión del partido y la primera victoria tras varias fechas: “Después de estos 10 partidos hubo un equipo que siempre trabajó, que lo entregó todo y eso debemos rescatarlo. Tuvimos mala suerte, pero nunca nos rendimos, trabajamos mucho, esperemos desde hoy volver a la victoria más seguido y entrar al play-off”.

Cómo llegaron los goles y en qué posición se siente más cómodo

“El primer gol se me abrió un espacio para pegarle, estaba teniendo dificultades en los partidos anteriores para agarrar bien el balón, fue muy lindo ese gol. El segundo recuperamos un balón alto, estoy en la línea con los defensas, me dieron un gran pase y luego ya para mí fue fácil definir. Son dos goles que me llenan de confianza y espero seguir mirando el arco como lo vi hoy y marcar muchos para ganar”.

“Esperemos que se me abra el arco, ahora que marqué los dos primeros poder hacer muchos más. Trabajo mucho para ayudar al equipo con goles, con asistencias y espero marcar muchos goles para poder conseguir el objetivo final”.

En que posición se siente más cómodo: “Prefiero mucho tener un nueve referente y poder tener la libertad de girar por el campo, tener mucho más espacio, soy poco de ir a los espacios, me gusta que me den la pelota al pie, arrancar con paredes, pases y dribling. Hoy todos trabajaron de una manera increíble, este sistema me beneficia mucho”, finalizó Muriel.