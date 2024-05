8 alimentos que nunca debería meter a la nevera, ¿Por qué? Le explicamos

Muchas personas suelen tener el pensamiento de que si guardan algo en la nevera es para que se conserve por mucho más tiempo, ya que el frío ayuda a que los alimentos no se dañe tan rápido, argumento que es bastante válido en la mayoría de los casos, puesto que las bajas temperaturas sí ralentizan la propagación de bacterias y microorganismos que hacen que los productos que se almacenan allí se echen a perder.

Sin embargo, existen alimentos que no se deben guardar en un frigorífico, por cuestiones de composición orgánica, que no se conservan bien en el frío y, por el contrario, se pueden deteriorar mucho más rápido, por eso es importante saber qué guardar y que no en la nevera de su casa, primero, para que lo que compre en el supermercado sea aprovechable y para que evite bacterias dentro de su electrodoméstico.

¿Qué alimentos no se deben guardar en la nevera?

La temperatura estándar de una nevera es de 4 o 7 grados centígrados y factor que muchas personas no tienen en cuenta al momento de guardar algo allí es que además de ser un ambiente frío, existe humedad. Teniendo en cuenta esto, a continuación le dejamos un listado de 8 alimentos que nunca debería almacenar en la nevera y por qué, según una investigación publicada en la revista científica PNAS: