¿Quién es el terrorista?: Duque responde señalamientos de Petro

Colombia

El ex presidente Iván Duque respondió los señalamientos del jefe de estado, Gustavo Petro, quien lo llamó terrorista por la muerte de decenas de jovenes en el estallido social.

A través de la red social ‘X’, Duque se preguntó ¿quien es el terrorista?, y expuso 10 puntos defendiendo su gobierno.

El ex mandatario aseguró que nunca ha militado en grupos armados ilegales o terroristas, y que tampoco ha hecho apología al terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales

.

“Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, ni centenares de secuestros llamándolos actos “revolucionarios”, esto haciendo referencia a la bandera del M19 que el presidente Petro ha presentado en varios eventos.

Además, Duque cuestionó el apoyo de Petro a ‘dictadores’ y la política de paz total.

“Nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. No guardé silencio cómplice cuando atentaron contra mi vida quienes hoy son designados como “gestores de paz”.No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral”, señaló.

Finalmente, el expresidente cuestionó los beneficios que se han dado a personajes como Mancuso “No he promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, revictimizando a quienes les han causado tanto dolor”.

El ex mandatario señaló que hay desespero, inseguridad, paranoia, esquizofrenia, comportamiento, que se intensifica con “la embriaguez de aplausos y la motivación de eclipsar fracasos y escándalos. Ya no más amenazas ni ataques”.