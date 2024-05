“Quien dirige a los ministros es el Presidente, no la procuradora”: Petro / Presidencia de Colombia ( EFE )

Colombia

Desde Cali, Valle, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Procuraduría General de la Nación, liderada por Margarita Cabello, está excediendo su poder al asumir funciones judiciales y decidir si un acto como la elección del rector de la Universidad Nacional es legal o ilegal.

Haciendo referencia al concepto en el que el Ministerio Público dijo que la posesión de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional es legal, el jefe de estado recordó que la Constitución “no dice que la Procuraduría es la instancia para decidir si un acto de una universidad pública es legal o ilegal, eso es un tema de lo contencioso administrativo”.

”La procuradora de emitir un mensaje no sé a través de una resolución y yo tengo que responder quien dirige a los ministros las ministras es el presidente de la república no la procuradora general de la nación la constitución no dice que la procuraduría puede darle órdenes a los ministros la constitución tampoco dice que la procuraduría en la instancia de legalidad para decidir si un acto de una universidad pública es legal o es ilegal”, dijo el presidente.

A esto agregó: “La procuradora está asumiendo una función que es de la justicia eso se llama un abuso del poder decidir si un acto como la elección de la universidad del rector de la universidad nacional es legal o ilegal no es de la procuradora y en eso tiene que respetar al gobierno nacional”.