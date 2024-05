Petro acusó a Duque de terrorista en el estallido social y busca liberación de jóvenes

Cali

Durante los diálogos de ‘Gobierno con los Barrios Populares en Cali’ el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno Nacional debe acoger a las víctimas del estallido social del 2021 en Cali.

Hizo referencia a las 60 víctimas que resultaron del paro nacional y cómo el entonces senador Gustavo Bolívar fue acusado de cómplice de terrorismo por ayudar a comprar cascos para la protección de los jóvenes que se encontraban participando de la protesta, “había ayudado a comprar unos cascos para defender el cráneo de la juventud popular, que entonces era un ayudante del terrorismo”, resaltó el presidente Petro.

Igualmente, arremetió contra los medios de comunicación, argumentando que manipularon y mintieron sobre la protesta social y el papel de la juventud “hoy hay que decir que esos medios de comunicación mintieron, que manipularon la realidad, que quisieron taparle la boca a la libre expresión de la juventud caleña”.

➡️ #Política🏛️ | @petrogustavo en Cali habló de dar estatus de víctimas del Estado a los jóvenes que resultaron afectados durante el Estallido Social, los presos en las cárceles y reparación a familias de más de 60 jóvenes muertos



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/CMDnk4pdXH — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 10, 2024

Pero, en medio del discurso y referente a las 60 muertes quejó el paro nacional afirmó que son resultado del terrorismo ejercido, pero por el Estado “y el presidente de la República hoy quiere decir que, el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces”, y se refirió directamente al expresidente Iván Duque “sí, señor duque los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas el terrorista fue usted ex presidente Duque”.

Posteriormente , pidió al ministro de Justicia Néstor Osuna, que explicara cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de ahora, con una nueva dirección de la Fiscalía, se estaría buscando un mecanismo para lograr la libertad de los jóvenes privados de la libertad durante la protesta social del 2021. Afirmó Gustavo Petro que el anterior fiscal Francisco Barbosa saboteó la liberación

Explicó el ministro de Justicia que en primer lugar se intentó que se aprobara en el Congreso una ley que permitiera la salida de la cárcel de “las personas que injustamente permanecen privadas de libertad, el Congreso como todos lo saben, no nos aprobó esa ley”.

Tampoco fue posible que el exfiscal Barbosa aplicara una directriz que decía que los actos de protesta social son protestas y no terrorismo, la cual se espera que esta vez sí se pueda “pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel, van a salir”. concluyó Osuna.

A su vez, mencionó que se están llevando a cabo varias mesas con los jóvenes, en Cali y en Palmira para buscar la forma de reparar las familias víctimas de la violencia que se desencadenó en el marco del paro en el 2021.

Entre tanto el presidente sostuvo que las personas presas y sus familias, también deben tener el estatus de víctimas. Luego pidió al ministro del Interior Luis Fernando Velasco que redacte un decreto para crear una comisión de la verdad para que se indaguen los hechos del llamado estallido social en Cali.

“Obviamente no podemos reemplazar la investigación judicial, pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso sobre los hechos que sucedieron y qué pasó y establecer con mayor claridad para la memoria de la ciudad, lo que aconteció en el estadio social en Cali y yo diría en el conjunto del Valle del Cauca, para que usted redacte ese decreto”, puntualizó Petro en su intervención en Cali.