En Quindío recolectaron 1.300 firmas en contra del nuevo modelo de salud para maestros

Armenia

Recordemos que a partir del miércoles 1 de mayo se daba inicio al nuevo modelo del sistema de Salud donde pasa a nivel local de manos de Cosmitet para ser manejado por la Fiduprevisora. A pesar de lo anterior a través de un comunicado la EPS Cosmitet informó que a efectos de establecer las condiciones de operación y no generar afectación en la continuidad de los servicios extenderán la atención hasta el 15 de mayo, incluida la red de farmacias y pacientes con atención domiciliaria.

El expresidente del sindicato de los maestros en el Quindío, pensionado y afiliado al Fomag, Jorge Eliecer Peña dijo que el nuevo modelo de salud vulnera el derecho a la vida y al de ser escuchados. Dijo que los más afectados con el proceso de transición son los docentes retirados porque son los de mayor riesgo que están por encima de los 60 años de edad.

Resaltó que la intención de las firmas es exigir mayor representatividad con el fin de que conozcan de primera mano las necesidades de los más de 2 mil pensionados retirados y que están en riesgo de vida porque las enfermedades no dan espera, lo otro es que los mantengan en el actual sistema para recibir el servicio médico y cuando ya este la nueva entidad si generen el traslado correspondiente.

Sentenció: “He recogido la vocería por 1312 docentes pensionados retirados del magisterio que sienten una angustia frente a lo que está pasando con la salud, a partir del primero de mayo y se nos ha venido hablando de un nuevo modelo pero en el nuevo modelo no tenemos servicio médico en el nuevo modelo nos están atendiendo en una entidad que queda en un sitio supremamente azaroso rodeada de personal de calle de talleres de mecánica etcétera con dificultades que allí esa entidad no tiene historias clínicas de los de los usuarios máximo le pueden dar alguna formulación tiene que trasladarse a otro extremo de la ciudad a reclamar los medicamentos con una entidad que también es nueva y que por lo tanto tampoco tiene la disponibilidad suficiente”.

Espera una reunión con las autoridades de salud para articular esfuerzos y no se vean perjudicados con este nuevo modelo de salud.

“No me fui por los sitios recogiendo la firma, la gente vino a mi oficina a firmar estamos pidiendo, escúchenos que es un derecho que nosotros tenemos y lo segundo no pongan en riesgo la vida de nosotros déjenos donde estábamos mientras se estructura una entidad con todas las de la ley para que nos prestan el servicio, una entidad de mejores condiciones que den la confianza porque la que está actualmente no tiene el músculo financiero ni la experiencia a los maestros”, advirtió.

Es de resaltar que son 11.380 docentes y beneficiarios de la EPS Cosmitet en el departamento que entrarán en el nuevo modelo de salud.