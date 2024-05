Dumek Turbay duplicará los recursos para combatir la pobreza extrema en Cartagena

En el cuatrienio pasado, los recursos destinados para superar la pobreza extrema en Cartagena fueron de unos 44 mil millones de pesos, sin embargo, este flagelo aumentó según cifras del DANE, pasando de 10,1% en 2021 a 12,7% en 2022, es decir, hay 132mil personas que viven en pobreza extrema.

La lucha contra la pobreza es uno de los retos más significativos que enfrenta el gobierno Distrital, más aún cuando los índices para Cartagena han aumentado durante los últimos cuatro años según cifras del DANE, en ese sentido, el alcalde Dumek Turbay propone una lucha frontal contra este flagelo, duplicando los recursos destinados para este fin, pasado de 44 mil millones de pesos que se invirtieron en el cuatrienio pasado (2020- 2023) a 83 mil millones de pesos a través del Programa de Emergencia Social Pedro Romero -PES PR.

El secretario de Planeación Distrital, Camilo Rey Sabogal explica que la pobreza en el Plan de Desarrollo se abordará desde tres frentes:

Duplicando los recursos para los 9 programas del PES enfocados en superación de pobreza extrema. Con la puesta en marcha de programas estratégicos para enfrentar lo pobreza en todas sus dimensiones (mejoramientos de vivienda, saneamiento básico, infraestructura educativa, reducción de mortalidad materna e infantil y el aseguramiento). Con la generación de empleo formal a través de obras de infraestructura y la articulación entre el sector productivo y la economía popular.

“Yo no me iré feliz en 2027 si no logramos noquear con contundencia a la pobreza multidimensional en Cartagena”: Dumek Turbay

En Cartagena, la pobreza multidimensional también se vive a diario, lo que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, saneamiento básico, vivienda, entre otros aspectos.

El Plan de Desarrollo 2024-2027, “Cartagena, Ciudad de Derechos”, indica en su línea estrategia Vida Digna que, para mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional, se debe fomentar una educación de calidad, el acceso a vivienda digna y a servicios básicos y el fortalecimiento de las actividad culturales y deportivas, así mismo, poner especial énfasis en la garantía de una ciudad digna y de derechos para los niños, niñas y adolescentes.