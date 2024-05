Clubes deportivos denuncian altos costos en el alquiler de escenarios deportivos en Ibagué

Ibagué

La concejal de Ibagué, Sandra Varón, expresó la preocupación que atraviesan diversas disciplinas deportivas. Señaló que el uso de los escenarios deportivos y la carencia de recursos para cubrir pólizas y mensualidades están generando dificultades para el sostenimiento. “Es preocupante que la administración no esté otorgando la atención necesaria a este tema”, enfatizó la concejal.

También realizó hizo un llamado al director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), Sebastián Perdomo, para que se tomen las medidas correspondientes. “Es importante que el IMDRI y las autoridades locales atiendan estas inquietudes de los entrenadores y presidentes de ligas, ya que algunos espacios no están bajo su gestión directa”, enfatizó.

Asimismo, la concejal resaltó que no solo el voleibol está afectado por esta problemática, sino también el fútbol, el microfútbol y el baloncesto. “Todos ellos se han manifestado, me han buscado y me han hecho saber esta realidad en la que se encuentran”, agregó.

Además, Varón mencionó la falta de acceso al Coliseo Mayor, un espacio esencial y multifuncional, pero equipos locales como la Selección Tolima de voleibol, se han visto privados de utilizar estas instalaciones fundamentales para su entrenamiento.

La situación generó gran preocupación entre los deportistas y sus familias, quienes esperan respuestas concretas y soluciones urgentes por parte de las autoridades municipales.