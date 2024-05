SILVESTRE DANGOND agota todas las entradas para su concierto en el Campin de Bogotá

Todo está listo para que la estrella internacional del vallenato, Silvestre Dangond arribe a Bogotá para su concierto del 18 de mayo en el Estadio El Campín. Un espectáculo que ya está completamente vendido y que hoy el artista celebra a plenitud. Cabe recordar que en menos de una semana, el 50% de esta boletería se vendió y ahora ya podemos cantar ¡SOLD OUT BOGOTÁ!

“Para mí es emocionante que una ciudad que amo tanto, me devuelva un poco de ese cariño de esta forma… Quiero llegar ese día y verlo para sentir que es verdad”

Luego de su paso por el Festival de la Leyenda Vallenata a donde regresó para un nuevo sold out el sábado 4 de mayo en el Parque Consuelo Araújo Noguera, y de haber sorprendido en el final del desfile de las Piloneras junto al ícono Carlos Vives, para lanzar su más reciente canción “Tú o Yo”, hoy oficializa que comienza el conteo para entregarse en cuerpo y alma a su amada Bogotá.

“Cuando llegué a Bogotá hace más de 15 años, la amé desde el día uno, monté mi estudio y dije, es la ciudad de las oportunidades, desde aquí voy a hacer mi carrera… Hoy miro todo el camino recorrido y solo tengo gratitud infinita, el camino sigue y lo que viene es candela”

Recientemente Silvestre Dangond, se unió a Carlos Vives para cantar Tu o Yo mira la entrevista hablando del concierto y de esta nueva canción:

Con una carrera de más de 20 años y millones de streams, Dangond se prepara para uno de los conciertos que seguirá sumando a su historia. El Silvestrismo se vestirá de rojo, el color que lucirá tanto el estadio, como el público. Pero además, el espectáculo cumplirá con el mayor de los desafíos, el de hacerlo inolvidable y no dejar que nadie se quede sentado, además de corear intensamente el repertorio que se acerca a las 3 horas de duración.

El show tendrá una tarima de más de 70 metros de ancho en total y una boca escénica de más de 26 metros. Una automatización de gran magnitud nunca antes utilizada por un artista vallenato tan importante como Silvestre Dangond, suplida por empresas y personal técnico colombiano. 10 camiones de 12 metros de longitud han transportado el equipo, incluidas las 4 pantallas gigantes de 12 metros de altura x 8 metros de ancho y 420 luminarias; se utilizarán 1,500 KVA de corriente.

La puesta en escena tendrá contenido teatral; será un musical sin precedentes con efectos especiales de alta tecnología y drones iluminando el cielo. Todo esto para ofrecer el mejor de los conciertos, en el que el repertorio girará alrededor de 30 canciones y más de tres horas de presentación. Temas como: “Bacano”, “Primero fue mía”, “Por un beso de tu boca”, “Ya no me duele más”, “La Difunta”, “Niégame tres veces”, “Cantinero”, “La colegiala”, y muchos más. Por supuesto, estará acompañado de los acordeoneros Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella. Pero eso no es todo, tendrá más sorpresas que solo se descubrirán el 18 de mayo.

Produce: Diomar García Eventos, Music Dreams, Wk Entertainment, Hits Don’t Lie, Vibras Lab, Stage Eventos y Producciones.