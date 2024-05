Miguel Monsalve: “La eliminación de la liga nos motivó a meterle todo a La Sudamericana”

Miguel Monsalve, mediocampista antioqueño de 20 años, quien tuvo un paso por las Selecciones Colombia juveniles y esta temporada se ha venido consolidando en el equipo titular del Independiente Medellín. Habló en El Vbar de Caracol Radio sobre el gran nivel que está mostrando este año, además de mencionar en que posición se siente más cómodo en la cancha y dar las claves del gran momento que vive el DIM en la Copa Sudamericana.

En la anterior temporada era suplente y no gozaba de muchos minutos con el equipo principal, sobre las oportunidades que le han dado este año, “Sí, he tenido más minutos, más continuidad este año, creo que el año pasado el equipo venía muy bien, tenían un once titular que demostró mucha solidez durante todo el torneo. Los que estábamos ahí como suplentes tuvimos pocos minutos, pero este año ya he tenido mucha más regularidad”, mencionó.

Seguido a esto, se le consultó cómo había logrado ganarse la confianza de Alfredo Arias, a lo que respondió: “Yo creo que lo demostré en el juego, tener más dinámica, poderle cumplir a él defensivamente algunas labores que él quería. También he venido alzando mi nivel, el año pasado cuando él llegó fue un cambio duro para mí, ya que yo estaba con David González que me conocía de hace mucho, logré tener continuidad con él; cuando llegó el profe Alfredo Arias no tuve minutos, pero siempre tuve una buena relación con él. Fue duro el principio, pero el cambio se da por el nivel que estoy mostrando y eso le da confianza y seguridad de que puedo estar ahí para aportarle”.

Donde se siente más cómodo en la cancha: “Me gusta mucho más jugar por dentro, si bien cundo me ha puesto de extremo por alguno de los dos lados siempre la tarea ha sido de que trate de recibir y vaya hacia dentro, porque sabe que puedo ser más influyente ahí, obviamente la comodidad y donde me siento mejor es jugando de 10, ahí puedo ser más influyente y creo que en estos partidos he venido jugando en esa posición y creo que los números han sido claves”, aseguró.

Medellín tuvo una mala Liga colombiana y se quedó por fuera del grupo de los ocho, terminó en la novena casilla de la clasificación con los mismos puntos del octavo, pero eliminado por diferencia de gol. Se le preguntó como tomó el equipo la eliminación, a lo que respondió, “Uno queda con la espina de que queríamos entrar dentro de los ocho, lo hicimos todo, nos quedamos afuera por la diferencia de gol, dentro de todo hay que mirar lo positivo y es que tomamos la eliminación con las ganas y la motivación de meterle todo a la sudamericana, saber que tenemos más días para descansar”.

“Si clasificábamos en la liga íbamos a tener un calendario más pesado, que quizá con la liga, viajes y demás no íbamos a poder consolidarnos en ninguna de las dos competencias. Hemos hecho dos muy buenas presentaciones, faltan dos partidos importantes, un partido en argentina que va a ser muy duro, pero tenemos en la mira el primer puesto”, complementó.

Sobre los elogios de la prensa en los últimos partidos: “No me mueve mucho, me da alegría por el momento que estoy viviendo, que es fruto del trabajo, de la paciencia, de no perder la confianza en momentos que hacen que uno la pierda. Pero me mueve eso porque creo que uno tiene que tener un equilibrio en los momentos buenos y malos y seguir creyendo en lo que uno es, porque a veces, como ahora, todos los comentarios y titulares sin positivos antes, lo que decían de uno era muy distinto. Es mantener la tranquilidad, la humildad y buenas presentaciones para seguir creciendo como futbolista”, finalizó Monsalve.