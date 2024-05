Presidente del Medellín habló sobre la posibilidad de fichar a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero en su época como jugador del Medellín. (Photo by Leon Monsalve/Vizzor/LatinContent via Getty Images)

Juan Camilo Restrepo, nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín, contó, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, que esperan poder reforzar el plantel para el segundo semestre del presente año. Entre los nombres que han sonado para el club se encuentra el de Juan Fernando Quintero, posibilidad sobre la que se refirió.

¿Es hincha del Medellín?

“Desde chiquito. No solamente como hincha, sino también como futbolista aficionado... desde siempre he tenido este color en la camiseta, en la sangre y en el espíritu. Muy complacido de poder desempeñarme como presidente ejecutivo”.

¿Está preparado para el cargo?

“Tengo una frustración que es no haber sido futbolista profesional, yo soy un hombre del fútbol, del deporte. Me voy a rodear muy bien y, como integrante de la junta directiva en los últimos cuatro años, este tema no me es difícil, no me es raro. Yo soy una persona que escucho radio permanentemente, que asisto a tertulia, que me gusta aprender, por supuesto, de manera que acá la curva de aprendizaje es mínima, porque ya hemos participado en la actividad del fútbol. Creo que llegamos en el mejor momento a la institución”.

¿Cuál es su principal objetivo como presidente del Medellín?

“Generar alegría, satisfacción, a la hinchada. Seguir trabajando por el fortalecimiento institucional del Medellín. Soñar y trabajar todos los días, no ahorrar esfuerzo para estamparle la estrella número 7 al Deportivo Independiente Medellín. Y en lo inmediato, para eso estamos trabajando, que el próximo martes obtengamos un gran resultado en Argentina. Que el día 29 de mayo podamos consolidar lo que es el paso del DIM a los octavos de final de la Copa Sudamericana y reforzar, trabajando con el cuerpo, con todos sus directivos, por una gran institución y un gran plantel deportivo el próximo semestre”.

¿Qué están viendo para el próximo semestre?

“Siempre vamos a estar sujetos a mejorar y a fortalecer y volver más competitiva la institución. Nosotros siempre tenemos que trabajar en ese sentido. De acá a la otra semana estamos concentrados en el empalme administrativo, esperando que el equipo obtenga un buen resultado y con el Comité Deportivo, con su mayor accionista, vamos a hacer todos los esfuerzos para reforzar línea tras línea todo el equipo y obtener un buen resultado el próximo semestre. Esa es la manera como nos estamos enfocando, yo me siento con un gran equipo deportivo y administrativo, y respaldado de una opinión pública para obtener los resultados que se merece un equipo de más de 110 años de historia y de vida deportiva”.

¿Juan Fernando Quintero jugará en el Medellín?

“Llevo tres días, estamos enfocados en ganar el partido el próximo martes, en fortalecer y pasar a la siguiente ronda el 29 de mayo, nosotros hoy no podemos descartar ningún nombre, porque nos tenemos que sentar a hablar con el cuerpo técnico. Pero tenga claro que ese nombre y otros siempre tendrán las puertas abiertas en esta institución”.

¿Sí?

“Yo no digo ni que sí ni que no, eso no es ser político, esa es la verdad. Yo me acostumbro a dar noticias y definir las cosas cuando ya pueda darle un mensaje a la opinión pública, pero por supuesto que nosotros vamos a fortalecer el equipo y que todos los días sea más competitivo”.

¿Qué opina de la idea de juego del equipo actualmente?

“Lo que mostró en su última presentación es bastante alentador. Lo que hizo Monsalve, Graciano, lo que está jugando Alvarado, lo que tenemos con Brayan León. Tenemos elementos que nos animan a soñar en el siguiente semestre”.

¿Cuál es el objetivo de incorporar a Adrián Vélez?

“Esa fue una gran incorporación en términos de que nos ayuden a entender el reglamento, de que nos ayuden a tener interlocuciones con muchos sectores en este ecosistema del fútbol. Vamos a seguir trabajando en la parte comercial, integrando al sector privado para que crea en el fútbol como un gran vehículo para impregnar esta sociedad de principios y valores”.