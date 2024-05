DT de Bolívar le respondió a Faustino Asprilla por el comentario “son de madera”

Bolívar está firmando una Copa Libertadores por todo lo alto. El equipo boliviano no ha caído en ninguno de los cuatro partidos que ya disputó en el certamen internacional y quedó muy cerca de lograr la clasificación a octavos de final luego de sacar un empate (1-1) ante Millonarios.

Su próximo juego será ante Flamengo en el Maracaná, una plaza difícil ante un equipo, que si bien no ha mostrado lo que se esperaba en el torneo y ha dejado ir puntos, buscará ante su gente los tres puntos para seguir con opción de avanzar a octavos de final. No obstante, los bolivianos con un empate les bastará para asegurar su boleto.

Lo hecho hasta ahora por el equipo que dirige Flavio Robatto, no es coincidencia, pues cuenta con un buen plantel y una idea de juego. En la última Copa Libertadores (2023) alcanzaron la fase de cuartos de final, en la que cayeron contra Internacional de Porto Alegre.

El comentario despectivo de Faustino Asprilla

Cuando se conocieron los grupos de la Libertadores, en el programa ESPN F90 debatieron sobre el panorama de los dos equipos colombianos (Millonarios y Junior) en el torneo, partiendo de los rivales que tendrían que enfrentar. Al momento de hablar de Bolívar, Faustino Asprilla, panelista de dicho canal, demérito al conjunto con sede en La Paz y dijo que sus jugadores eran de madera.

“Son de madera esos jugadores, no jodás. Los de Bolívar... Yo no entiendo el fútbol colombiano, antes el fútbol colombiano le tocaba un grupo de esos y todo el mundo se asustaba. Acá en Colombia nunca ha ganado. Si ese equipo no gana en La Paz, no le gana a nadie cuando sale de allá. Millonarios tiene que ir a pasearlo allá y acá. Qué competencia va a haber ahí”, fueron sus declaraciones.

En su momento, periodistas cuestionaron lo dicho por el exfutbolista, argumentando que tenían un fortín con su localía en la altura de La Paz, que tenían un buen plantel y que habían llegado a cuartos de final en la más reciente edición.

Robatto, irónico con Asprilla

Terminado el juego ante Millonarios, en rueda de prensa, el argentino, quien tuvo un paso por el equipo embajador como asistente de Rubén Isarael entre 2015 y 2016, destacó las virtudes de su equipo y le dio mérito a los jugadores por lo logrado.

“Estamos casi clasificados. El equipo estuvo a la altura, sabía lo que quería y vino a jugar de igual a igual...Mérito de los jugadores, que hicieron historia”, sentenció el entrenador, que tuvo elogios para sus dirigidos en el estadio Nemesio Camacho.

“Desde el lunes pasado hicimos y practicamos espacios premeditados y otras sesiones tácticas que nos sirvieron bastante para lo que quisimos en cuanto a propuesta de juego”, agregó, no sin antes, terminar con una de sus últimas frases ante los medios de comunicación de manera irónica: “Un saludo al Tino”.