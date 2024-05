La maternidad es un don de Dios, hay que bendecir a nuestras mamás: Obispo de Armenia

Armenia

Fin de semana de celebración del día de la madre, el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero hizo un llamado para que esta fecha se aproveche para compartir en paz y armonía con el ser más querido como es la madre, y no termine en tragedia por la intolerancia, ya que es una de las fechas donde más se presentan casos de violencia.

El jerarca de la iglesia católica enfatizó “hoy estamos viviendo una agresividad impresionante, el Quindío está ubicado entre los departamentos en donde se presenta el más alto índice de violencia intrafamiliar y pues ahora la violencia contra la mujer que prácticamente se está volviendo algo muy común, si fuera el común denominador de la sociedad que no debería ser me preocupa mucho cuando ya eso toca inclusive a esas madres a esas mamás que nos han dado la vida, me parece que es muy doloroso, pero es una realidad que estamos viviendo”

Y agregó “el Día de la Madre debiera ser un día para compartir con las mamás, para permitir que ella sea realmente el centro cierto y darle gracias a Dios por el don de la vida y la maternidad, porque es que las mamás son las primeras en levantarse, las últimas en acostarse, dan la vida, indudablemente que hay mamás que no han hecho gala de su maternidad, pero podemos decir que un alto porcentaje, son madres que realmente aprendieron a dar la vida.

El Sufrimiento de las mamás

El obispo de Armenia reflexionó “a mí me impactó mucho en estos días estuve allá en la antigua obra salesiana, donde funciona el hospital mental por la vereda, San Juan de Carolina y ahí en el hospital mental, a mí me impactó ver a tantas mujeres muchas de ellas madres, a quienes he conocido en las parroquias y están ahí recluidas haciendo un proceso de sanación interior, pero sobre todo tratando de volver a tener el equilibrio que perdieron por un trastorno mental y dónde se produce ese trastorno mental a veces en el trato ingrato de los hijos hacia los papás, esas mamás olvidadas, nosotros tenemos el hogar la esperanza, ahí tenemos algunas mujeres, pero son mujeres desafortunadamente olvidadas por sus familias como si ya no sirvieran.

Historia para reflexionar

Un médico que visitaba a su mamá que tenía Alzheimer, ya con el paso del tiempo, ella no podía reconocerlo a él y los amigos le decían al médico, pero usted, ¿para qué va? Para qué gasta tanto tiempo visitando su mamá, si ya no lo reconoce, ya no sabe quién es usted y él responde muy sabiamente, es verdad, mi mamá, no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella, mi mamá.

La maternidad es un don de Dios, qué lindo bendecir de esas mamás que lo han dado todo a esas mamás que se han convertido en ofrenda de amor, sabemos que hay mamás que quizás no han podido valorar su maternidad algunas incluso han vivido su maternidad con desdén, pero un gran porcentaje de mujeres, aman esa maternidad.

Virgen María

Monseñor Carlos Arturo Quintero añadió “La Santísima Virgen María se presenta ante la humanidad como la mujer que engalana la vida de la mujer de nuestro pueblo hoy, porque ella viene a nuestra vida y nos muestra lo que significa vivir los valores del servicio, del amor, de la entrega, de la generosidad, así que queridas mamás que ustedes puedan valorar esa maternidad, hay un poema que dice, “hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad del amor y el cuidado esperado para con los suyos, esa es la mamá”