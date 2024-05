Una de las celebraciones más importantes en Colombia tendrá lugar el próximo domingo 12 de mayo. Miles de familias en todo el país se reunirán para conmemorar el Día de la Madre, rindiendo un homenaje a las personas que cumplen un rol, no solo de guía dentro y fuera del hogar, sino fundamental en la sociedad.

En esta celebración es común que familias en todo el territorio nacional, a excepción de Cúcuta, se reencuentren el segundo domingo de cada mayo para festejar y agradecerle a los seres que dedican su tiempo y enseñanzas en la construcción de los miembros más pequeños de las casas.

En el país este es uno de los festejos más tradicionales, fuera de las celebraciones católicas, en los que es usual que los hijos, nietos, sobrinos, hermanos y esposos brinden obsequios de todo tipo a las mujeres, que en muchos casos, han dejado de lado prioridades personales para cuidar, criar y enseñar.

5 oraciones poderosas para hacer el Día de la Madre

Para aquellos practicantes que quieren obsequiarle a sus madres un regalo que trasciende de lo material, le compartimos una lista de cinco oraciones que podría compartir como parte del homenaje que se les rinde estas personas que cumplen un rol primordial en su día.

Oración de protección a las madres

“Padre Celestial:

Te damos gracias por nuestras madres, a las que les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva vida. Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor para con ella y para su hijo en camino. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en tiempos de problemas. Concédele alegría en el nacimiento de su hijo.

Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser formadoras de un niño o una niña.

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, la madre de tu hijo.

Ayuda a todas las “madres espirituales”, quienes están al cuidado de los hijos de otros y asumen su tarea con amor maternal, que puedan descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz.

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo consolador a las madres que han perdido hijos, que están enfermos o separados de sus familias, que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales tu misericordia y dales fortaleza y serenidad.

Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra.

María, madre del cielo, intercede por todas las madres, sé su guía y consuelo. Alcánzales de Dios la gracia para esta vida y la alegría eterna en la gloria.

Oración a Dios por las madres

“Amado Padre:

Te damos gracias por nuestras madres a las que tú les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio en el vientre.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva vida.

Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición, que le da una capacidad ilimitada de amor desinteresado a todos los niños.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor para ella y para su bebé. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, la comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y la esperanza en tiempos de problemas.

Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser de un niño el primer maestro y guía espiritual.

Haz que todas ellas puedan dignamente fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, Isabel, y otras santas mujeres que siguen a Cristo.

No hay más que una y solo una cuyo amor no te fallará nunca. Una que vive de sol a sol con un esfuerzo constante. No hay más que una y solo una en la tierra, no hay otra. En el cielo se hizo una noble obra cuando Dios dio al hombre una madre.

Oraciones de agradecimiento para el Día de la Madre

“Dios en quien nos movemos y tenemos nuestro ser

Tú nos conoces, nos amas y nos sostienes

Te alabamos por tu bondad

y te agradecemos por tu cuidado

Dios bondadoso

Hoy te agradecemos especialmente por las madres

Por sus cuidados y su nutrición

Por el amor y el apoyo

Por la sabiduría y la entrega sacrificada

Por las lágrimas y las sonrisas

Por el estímulo y la corrección

Gracias porque en ese amor vemos un reflejo de tu propio amor por nosotros.

Llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo

Para que conozcamos tu gran amor y verdad

Úngenos con el poder de tu Espíritu para que podamos dar testimonio de ti

y servirte y amar a tu pueblo y al mundo

Para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”.

Oración a Jesús por las madres

Hola Jesús, amigo.

Sé que hace mucho que no hablo contigo.

Pero hoy vengo a pedirte nuevamente por alguien.

Esta vez vengo a hablarte de mi madre.

Hay tantas cosas que quiero hablarte de ella.

Pero te luciste al darme a mi madre, ¿sabes?

Porque aunque la incertidumbre la abunde y los problemas la sobrepasen, ella está ahí, siempre de pie, con lágrimas, pero de pie.

Mostrándome que lo imposible se hace posible, como tú me enseñas una y otra vez.

Ella siempre está ahí, siendo mis brazos seguros, la que me acompaña a caminar con alegría y seguridad, aunque todo se vea incierto y oscuro.

Gracias Jesús por la madre que soñaste para mi vida, porque aunque no es perfecta, es tu reflejo de amor en mi vida.

¡Qué mujer tan fuerte!

¡Qué mujer tan bella!

¡Qué mujer tan asombrosa!

Una mujer que solo te necesita a ti para seguir brillando, para seguir caminando.

Llevo en mi corazón cada detalle.

Cada abrazo. Cada beso en la frente. Cada pelea tonta.

Cada tomada de mano en la calle. Cada regaño.

Gracias Jesús, porque sé que ser madre es un trabajo de 24 horas… y ella nunca se cansa.

Oración de una madre

« Señor:

Hazme buena para mis hijos, con la bondad de las cosas sencillas, en cada mañana, en cada noche, en la verdad de cada día.

Hazme fuerte, para darles las palabras precisas y mantenerme y mantenerlos serenamente dignos. Para llegarles oportuna y sin prisa. Que sepa aligerarles las tristezas y compartir sus risas.

Hazme justa, para formarles las conciencias tranquilas, para que sean libres de malsanas pasiones; hondos en el sentir y altos de mirar.

Hazme humilde y cuando les lleguen sus triunfos y sus dichas, que sepan ser prudentes y no despierten adulación ni envidia. Y cuando les toque atravesar desdichas, que tus diez mandamientos los sostengan, mi amor los conforte y tu amor los dirija.

Ampárales Señor; no me los dejes atravesar peligros sin salida, que entren limpios y firmes en la prueba, para encontrar serenos la alegría. Que sepan compartir y escojan bien quien ha de acompañarlos toda la vida.

Hazme merecedora de ser madre, que para serlo, fui escogida por ti.Amén»

