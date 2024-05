Presidente Petro confirma que nueva Reforma a la Salud llevará mensaje de urgencia

Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que la nueva reforma a la salud, que será presentada al Congreso de la República, tendrá mensaje de urgencia para acelerar su tramite en el legislativo.

El mandatario defendió el nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia e insistió en la necesidad de fortalecer la atención en las zonas más alejadas algo que, según el, solo lo lograría dicha iniciativa.

“Esa bola va al Congreso de la República porque ya la hundieron. Nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se apruebe en comisiones y pase a plenarias. Nos toca comenzar de nuevo”, afirmó.

El mandatario expresó su preocupación por la oposición que ha enfrentado la reforma, señalando directamente al presidente del Senado, Iván Name, “el señor Iván Name quiere hundir las reformas del gobierno. Si la reforma pensional se hunde, es porque el senador Name llevó el proyecto al límite en el Senado, duró un año sin meter el proyecto a discusión de la plenaria”.

El mandatario se refirió también a la Reforma Pensional que avanza en el Congreso e instó a la Cámara de Representantes a que apruebe el proyecto que busca sacar a los ciudadanos de la pobreza y mantenerlos con dignidad en su existencia. “Aún puede salvarse si la Cámara se pone pilas”, agregó el presidente.