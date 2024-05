Agustín Rodríguez: “La Equidad va a ser muy duro, pero nosotros tenemos nuestras armas”

Agustín Rodríguez es delantero uruguayo de 26 años que llegó a Independiente Santa Fe como uno de sus principales refuerzos para esta temporada. Mostró cosas interesantes para ganarse la confianza del técnico Pablo Peirano, pero se lesionó y no pudo cerrar el Todos Contra Todos. Sin embargo, ya está en plenitud de condiciones y parte como la principal alternativa en ataque del cuadro capitalino.

Rodríguez habló en El Vbar de Caracol Radio sobre su llegada al cuadro bogotano y su rápida adaptación, además de mencionar cómo manejan la presión de ser uno de los favoritos al título. Igualmente, mencionó cómo es jugar con dos delanteros y compartir con Hugo Rodallega en el frente de ataque.

Inicialmente se le preguntó sobre cómo califica su etapa en Santa Fe, tanto antes como ahora después de la lesión, a lo que respondió, “Creo que hasta la lesión que tuve, que fue bastante larga, venía haciendo las cosas bien, ahora estamos tratando de retomar el nivel”.

“Yo creo que el equipo está muy bien, le está saliendo las cosas que se entrena, uno se recupera muy fácil. Pero también uno debe estar bien físicamente, concentrado y cuando le toque poder estar a la par de los compañeros, más que nada para no fallarle a ellos que vienen ya con un ritmo de varios partidos buenos”, agregó.

El equipo capitalino derrotó al Deportes Tolima en la primera jornada y confirmó su candidatura al título, esto dijo cuando se le preguntó por cómo manejan la presión de ser favoritos: “Nosotros sabemos que estamos en un buen momento, pero tampoco hay que relajarse y obviamente cuando ganas y terminas la temporada bien arriba. Ahora, también arrancaste el cuadrangular ganando a un rival bastante complicado. Obviamente, se especula a eso, y, como te digo, nosotros vamos partido a partido y necesitamos sí o sí sumar los tres puntos ante La Equidad para que los puntos con Tolima tengan más valor”.

Como está Santa Fe para lo que queda: “La verdad que muy bien, está muy duro el grupo, estamos trabajando fuerte y hay que ir partido a partido, no podemos volvernos locos. Ahora viene La Equidad, tenemos que ir a hacer un buen papel, buscar los tres puntos porque es lo que demanda Santa Fe, así que esperamos hacer un buen partido”, afirmó.

Próximo partido frente a La Equidad

Ventaja por no salir de Bogotá: “Es cierto que los vuelos cansan mucho, jugar varios partidos acá y no tener que salir ayuda. Te da más descanso, se puede planificar mejor el partido, se puede entrenar más al no viajar un día antes que quita tiempo. Igual La Equidad va a ser un rival duro, como lo fue en el todos contra todos y tenemos que estar muy concentrados para conseguir los tres puntos”.

El partido contra ellos en el Todos Contra Todos: “Yo me acuerdo de que el partido del todos contra todos me toco verlo en la tribuna porque aún no estaban los papeles, pero si sé que va a ser muy difícil es un equipo que se defiende bien y marca muy bien el uno contra uno, son demasiado duros cuando se meten atrás; pero de todas formas nosotros tenemos nuestras armas para poder controlarlos”, finalizó Rodríguez.