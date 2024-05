Tabla de posiciones grupo B de la Liga colombiana: así quedó tras la victoria de Santa Fe

Finalizó la primera fecha del cuadrangular B de la liga colombiana, jornada que se dio con los enfrentamientos entre Independiente Santa Fe Vs. Deportes Tolima y Once Caldas Vs. La Equidad. Los rojos de la capital hicieron respetar su casa y vencieron al cuadro ibaguereño; por su parte, los manizaleños vencieron a La Equidad y se montaron a la cima de la tabla de posiciones.

A primera hora, en el Estadio el Campin, que contó con la presencia de más de 20.000 personas, Independiente Santa Fe superó 1-0 al Deportes Tolima, con gol de Hugo Rodallega. Al minuto 60´, en un entrevero en el área, el delantero logró casar el rebote y empujarla para darle la victoria al cuadro capitalino.

Por su parte, Once Caldas cerró la jornada con la contundente victoria 2-0 sobre La Equidad en el Palogrande de Manizales. John Araujo y Dayro Moreno, de penal, fueron los encargados de anotar para el ´Blanco Blanco´, el Once volvió a ganar luego de 7 partidos y se montó a la cima de la tabla por diferencia de gol.

En la próxima jornada habrá duelo de equipos bogotanos, La equidad en el Estadio de Techo recibirá a Independiente Santa Fe que buscará volver a ganar y confirmar su buen momento en el campeonato; por su parte ´Los aseguradores´ deberán salir a ganar para recuperar en casa lo perdido en la primera jornada y continuar con el sueño de acceder a la gran final.

En el otro partido, Deportes Tolima de David González buscará dejar atrás los fantasmas de los cuadrangulares finales y en casa vencer al Once Caldas, que llaga como líder del grupo. Los de Ibagué que cuentan con el punto invisible están obligados a sumar de a tres para no alejarse de la opción de avanzar a la gran final.

Fecha 2 - Cuadrangular B

La Equidad Vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 12 de mayo

Hora: 5:15 PM

Estadio: Metropolitano de Techo

Sigue la transmisión y le minuto a minuto del juego por https://caracol.com.co/

Deportes Tolima Vs. Once Caldas

Fecha: 12 de mayo

Hora: 7:30 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Sigue la transmisión y el minuto a minuto del juego por https://caracol.com.co/

Así está la clasificación finalizada la primera fecha: