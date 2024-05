Nairo Quintana reveló su mayor miedo previo al Giro de Italia 2024

Luego de 7 años Nairo Quintana regresó al Giro de Italia para volver a defender los colores del Movistar Team, equipo con el que supo ser campeón de la Corsa Rosa en 2014. Desde su última participación en 2017, tuvo su paso por el Arkéa de Francia y la polémica situación vivida con la descalificación del Tour de Francia 2022 por hallazgos de tramadol en su organismo, que lo llevaron a salir de la escuadra francesa y a tomarse casi que un 2023 sabático.

El regreso a la competencia oficial le fue esquivo al boyacense, quien anunció junto a la escuadra española a principio de año que volvían a unir sus caminos tras haberlos separado en 2019. En el calendario 2024 se marcó para Nairo la participación en el Giro, pero el COVID que padeció a mediados de febrero y la lesión sufrida en el brazo derecho por rotura del ligamento del brazo derecho, lo llevaron a perderse carreras claves en la preparación y a poner en duda su presencia en la primera grande del año.

En entrevista con el Diario AS, el ciclista de 34 años contó que temió en su momento por perderse el Giro de Italia, ya que la lesión sufrida era de gravedad. Asimismo, lamentó no haber podido estar en competencias claves para llegar en óptimas condiciones.

“Sí, claro que sí”, inició respondiendo sobre si temió por su participación en el Giro. “Era una lesión bastante grave y la pudimos, por fortuna, superar más rápido de lo que esperábamos. Espero poder ir mejorando durante el Giro para en la última semana tener buena condición y poder aprovecharla”, agregó.

Por su parte, aseguró que se ha encontrado con más dificultades de las esperadas para afrontar la carrera en suelo italiano. “Sí, porque he perdido la posibilidad de estar en algunas donde podía haber hecho una serie de competición, de ganar estímulos de competición para el cuerpo para poder llegar aquí muy bien y ha sido todo lo contrario. No he tenido competición y he estado peleando entre salir del COVID y aprovechar los días que faltaban para llegar aquí al Giro y dejar la lesión atrás”.

“De ánimos estoy muy bien y físicamente voy mejorando. He salido de una lesión y he venido a hacer el Giro de Italia sin estar en una condición máxima u óptima”, complementó Nairo, quien entiende su papel de gregario para esta competencia.

Lo que cambió en él desde que ganó el Giro en 2014: “Ha cambiado todo en general, para bien. Como persona soy más tranquilo, estoy más relajado, porque cuando estás para ganar hay situaciones de tensión, tienes que ser agresivo, bastante duro… Sobre la condición física, hace diez años estaba en mi tope y ahora me estoy reencontrando”.

Cambios en el pelotón y en el ciclismo: “Hoy, las condiciones han hecho que todo vaya mucho más rápido. Se cambió el sistema de competición con una serie de puntos que te obligan que desde el primero al último corredor tengan que ir a tope. Es un poco más intenso. Después del COVID, nadie quiere perder un segundo de su tiempo. Todos sacan el máximo provecho para tener el mejor rendimiento, pero eso sucede en todos los deportes realmente. La tecnología ha avanzado muchísimo y aquellos años ahora parecen del siglo pasado”.

¿Cómo ve a Einer Rubio?: “Le veo bien. El año pasado estuvo en el top-10 y esta temporada ha seguido creciendo. Su cuerpo se ha seguido desarrollando. Esperamos y creemos que puede estar nuevamente entre los diez primeros, pero partimos bastante cautos y a partir de ahí veremos si puede pelear por el top-5″.

Ambición para La Vuelta: “Sí, La Vuelta la tenemos que hacer bien. Lógicamente, el líder será Enric, pero tengo que estar cerca de él, ayudarle. La Vuelta es la carrera de casa y no podemos fallar”.

Volver al Movistar en una gran carrera: “Estoy contento. Es un equipo que conozco, en el que me siento muy bien, con un patrocinador que ha sido fiel conmigo como nadie. Estoy muy agradecido. Es y siempre será mi equipo”.

¿Cómo se iría satisfecho del Giro?: “Siendo protagonista. No sé exactamente si ganando o no, pero siendo protagonista ya me iría satisfecho”.