Nairo Quintana respondió con altura a Geraint Thomas por llamarlo “maldita rata”

Nairo Quintana se encuentra recuperándose de una lesión que sufrió en el ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho tras una caída en la Vuelta a Cataluña que le impidió terminar la misma. Sin embargo, esta molestia física no será un problema para el colombiano de cara al Giro de Italia, la primera gran vuelta del año para la cual ya confirmó su presencia.

Será el primer gran reto del boyacense luego de un 2023 en el que su actividad fue mínima al no tener equipo, producto del polémico hallazgo de tramadol en su organismo durante el Tour de Francia 2022, competición en la cual terminó descalificado. Esta situación trajo consigo un sinnúmero de controversias, entre ellas las críticas de ciclistas del pelotón en contra de Nairo.

Uno de ellos fue Geraint Thomas, pedalista británico del Ineos Grenadiers, ganador del Tour de Francia 2018, el que lanzó fuertes palabras contra Quintana. Lo hizo en su pódcast junto a Luke Rowe a finales de marzo, en el que destacaron el talento, pero cuestionaron que participara en el World Tour ya que: “No debería estar corriendo, maldita rata”, comentó junto a su compañero en medio de risas.

Respuesta de Nairo Quintana

En medio de un evento en el que presentó el Gran Fondo Nairo Quintana en el Quindío, y además confirmó su participación en el Giro de Italia, al pedalista de 34 años le preguntaron por esas críticas de hombres del pelotón como Thomas. Sin embargo, el ganador del Giro (2014) y de la Vuelta España (2016), respondió con altura y aseguró no prestarle cuidado a esas palabras.

“Sabemos que a unos les gustamos y a otros no les gustamos. Que hemos hecho cosas muy bonitas para nuestro país y eso es lo que nos debe llenar nuestro corazón. Seguir hacia adelante como la rana sorda que deja una moraleja, ir buscando los objetivos que queremos y con el pecho lleno de orgullo sabiendo qué somos y de dónde somos y eso es lo que me llena de alegría”, fue su respuesta.

Durante la Vuelta a Cataluña, Nairo también tuvo un encontronazo con Wout Poels, quien reveló el insulto que le dijo, asegurando que le preguntó si seguía consumiendo Tramadol. “No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él. Le dije que estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, contó.

El Giro de Italia iniciará el 4 de mayo y finalizará el 26 del mismo mes. Nairo sabe que no está en su mejor nivel, por lo que es consciente del rol secundario que tendrá en esta carrera, siendo un gregario más del líder, que todavía no se conoce.