Poels revela encontrón con Nairo Quintana: “Le dije si había vuelto a tomar tramadol”

Nairo Quintana sufrió una dura caída en la última etapa de la Vuelta a Cataluña que lo obligó a retirarse de la competencia. El ciclista colombiano cumplió un rol de gregario en el Movistar Team durante esta prueba, trabajando para el español Enric Mas, quien terminó quinto en la clasificación general a 6′01″ del ganador, el esloveno Tadej Pogacar.

Según reveló en un podcast el mismo ciclista neerlandés Wout Poels, tuvo un duro encontrón con Nairo y otro corredor del Movistar durante la penúltima etapa de la carrera. El ciclista del Bahrain contó incluso lo que le dijo al pedalista boyacense.

Todo habría comenzado por un supuesto codazo que habría dado Nairo a Poels, cuando en un ascenso este quiso colarse a rueda de Mas. “No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él”.

Y añade: “le dije que estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”.

Nairo Quintana dio positivo por uso de tramadol durante el Tour del 2022, lo cual le costó la descalificación de dicha carrera, en la cual el colombiano había terminado en la sexta posición de la clasificación general, corriendo para el Arkea Samsic.

La defensa que Nairo decidió llevar a cabo en el TAS, fue lo que para muchos le impidió competir a lo largo del 2023, existiendo un supuesto veto en su contra de parte de la Unión Ciclista Internacional. Al final de la Vuelta a Cataluña, Nairo Quintana publicó un video en el cual dio un parte de tranquilidad luego de su caída.

Poels también peleó con Iván García Cortina

Pero Poels no terminó ahí, el ciclista neerlandés contó que también tuvo una diferencia con Iván García Cortina, ciclista español y compañero de Nairo en el Movistar. “Todo el mundo quiere estar al frente, por eso estaba lleno de gente. Luego intervino Iván García Cortina justo antes de la cumbre. Se sentó y me golpeó en la parte superior del brazo. Me golpeó muy fuerte, me lastimó mucho, entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté por qué hacía eso”.

Wout Poels denunció a Cortina, quien recibió una sanción, para él leve, de parte de la UCI. “Se salió con la suya con una multa de 300 francos suizos y una deducción de puntos UCI, fue un poco decepcionante para mí”.