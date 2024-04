Movistar confirma preocupante lesión de Nairo Quintana que pone en vilo el Giro de Italia

Nairo Quintana sigue sin contar con fortuna en su regreso al World Tour. Luego de las competencias en Colombia (Campeonato Nacional y Tour Colombia), el boyacense disputó la Vuelta a Cataluña, pero no la pudo terminar tras sufrir una fuerte caída en la última etapa de la ronda catalana.

Si bien en su momento se pensó que no pasaría a mayores, la lesión parece ser más compleja. En su momento, Movistar dio a conocer, en su momento, que: “Nairo Quintana seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Volta a Catalunya y, finalmente, no estará presente en la Itzulia (Vuelta al País Vasco). ¡Te deseamos una pronta mejoría!”.

¿Cuál es la lesión de Nairo Quintana?

Ahora, la escuadra española actualizó el parte médico del pedalista de 34 años, tratándose de una ruptura de “rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho”.

Nairo continuará su recuperación en territorio colombiano, a la espera de que se decida sobre si será intervenido quirúrgicamente o si, por el contrario, se rehabilita sin la necesidad de una cirugía. En caso de no requerirla, podría tardar seis semanas en recuperarse y el tratamiento sería con la inmovilización de la articulación.

Nairo, descartado para Tour de los Alpes y en riesgo el Giro de Italia

“Nairo conducirá al equipo y será nuestro líder junto a Einer en el Giro de Italia”, fueron las palabras de Eusebio Unzué, director general del equipo español, una vez se confirmó el regreso de Quintana a la escuadra. Sin embargo, ahora su presencia en la primera grande del año, está en vilo.

“Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, agregó Movistar en el parte médico actualizado. El Tour de los Alpes se llevará a cabo entre el 15 al 19 de abril y Nairo tampoco hará presencia allí. Respecto al Giro de Italia, que tendrá lugar entre el sábado 4 de mayo y el domingo 26 del mismo mes, todo partirá del proceso que decidan tener los médicos con el boyacense.