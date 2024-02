Nairo Quintana, positivo por coronavirus y se perderá el O Gran Camiño

Nairo Quintana anunció a través de su cuenta de Instagram que dio positivo por coronavirus, motivo por el cual se perderá el O Gran Camiño, carrera española por etapas que se celebrará entre el 22 y 24 de febrero, y que significaría el regreso del ciclista boyacense a las competencias europeas.

Quintana aseguró que terminó el Tour Colombia con varios síntomas, motivo por el cual decidió practicarse la prueba del COVID, dando positivo y debiendo retrasar su viaje rumbo a territorio europeo.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía desde días anteriores bastante mal, había cogido una gripa. Cuando regresé a casa me relajé, finalmente me hice la prueba del COVID y me salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, comentó en un video publicado en su red social.

Y añadió: “ahora en la casa, pasando tranquilo, el regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de Gran Camiño no la puedo hacer. Una vez comuniquemos las carreras que vamos a hacer, ya arrancaremos”.

🏥🦅🇨🇴 Info @NairoQuinCo / @ograncamino_igt



En los últimos días del #TourColombia2024, Nairo vio mermado su estado de salud, y posteriores pruebas han confirmado un proceso vírico que impedirá al boyacense estar en Galicia.



El debut de Nairo en Europa será comunicado pronto. pic.twitter.com/Fvr8Z2CJG5 — Movistar Team (@Movistar_Team) February 15, 2024

Nairo Quintana iba a liderar al Movistar en esta competencia. Su equipo reprodujo el video en sus redes sociales y aseguró que estará comunicando en los próximos días cuál será la nueva carrera en la que reaparezca el ciclista boyacense.

En su regreso al ciclismo este año, Nairo ha estado presente en dos carreras luciendo los colores del Movistar. En los Campeonatos Nacionales de Ruta, inicialmente, y, posteriormente, en el Tour Colombia, prueba en la que finalizó 21 en la clasificación general a 8′37″ del campeón Rodrigo Contreras.