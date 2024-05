Nairo Quintana: “Seguramente vendrán algunos con las críticas”

Nairo Quintana regresa al Giro de Italia luego de 7 años de su última participación en 2017. El pedalista colombiano disputará, a su vez, la primera grande luego de la polémica vivida con la descalificación del Tour de Francia 2022 por el consumo de Tramadol y un 2023 en el que no pudo competir al máximo nivel.

A dos días de iniciar la edición número 107 de la Corsa Rosa, el Movistar Team organizó una conferencia de prensa con los tres pedalistas colombianos que dirán presente en la carrera: Einer Rubio, Fernando Gaviria y el propio Nairo Quintana. El boyacense fue claro al decir que, a pesar de la alegría que significa volver al Giro, el cual ya ganó en 2014, en esta oportunidad no llega en la mejor condición física y descartó ir por la clasificación general, así como por la de puntos.

Volver al Giro: “Alegría porque de hecho hace un par de semanas no pensaba que estaría aquí. Estamos todos emocionados. Me gustaría estar disputando y peleando, al inicio de año estaba muy bien, en buena condición, pero tuve covid y una caída, así que tengo que afrontarlo de otra manera”.

Desempeño y las críticas que espera: “Seguramente vendrán algunos con las críticas y diciendo que ya no está o no vale porque no he llegado entrenado de la mejor manera. Espero ir bien, poco a poco, ayudándole al equipo, enseñándole a los jóvenes y esperando tener buenas piernas para la última semana”.

Descarta la Maglia Azzurra: “De momento no, sería mentira decirlo. Vamos a ir día a día, llevo pocos kilómetros de entrenamiento. Vengo con la motivación grande, me pondré mejor día a día. La última semana puede ser demasiado dura”.

Gaviria y Einer Rubio, optimistas para el Giro

Fernando Gaviria es uno de los candidatos que tiene el Movistar para poder ir por victorias de etapa. El antioqueño aseguró que se encuentra en óptimas condiciones y rescató el trazado de la carrera, que le favorece a los velocistas.

“Creo que seleccionar una de las etapas es difícil, este Giro tiene buenas opciones para el sprint. Predominan más las etapas al sprint que las de alta montaña. Es ir día a día. Nos encontramos en muy buena forma, no me encontraba así desde hace un buen tiempo”, dijo Gaviria.

Finalmente, Einer Rubio, llega como el mejor colombiano en el ranking UCI en el puesto 97. El pedalista de 26 años, aseguró que para él será un sueño tener a Nairo como compañero al ser “un referente para todos” y tratará de repetir un triunfo de etapa, tal y como lo hizo en 2023.