Así se perdieron 9 decretos con las amnistías para 9.600 exFarc

Bogotá

Mucha atención a esta historia que es exclusiva de Caracol Radio y que por años ha sido desconocida para el país. Todos supieron sobre las amnistías que fueron otorgadas a 9.600 excombatientes de las Farc, una vez firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que no sabía fue que, terminado ese gobierno, es decir durante el mandato de Iván Duque no se tuvo noticia alguna sobre esos beneficios. Literalmente, las amnistías individuales desaparecieron, por lo que, a la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, le tocó asumir la insólita tarea de buscar los decretos, hasta encontrarlos.

El recuento cronológico de porqué a la JEP le tocó asumir esa tarea con la que no contaba

La JEP tuvo que hacer ese trabajo, ante los reclamos repetidos de los exintegrantes de las Farc, quienes alegaban que no tenían seguridad jurídica. En varios foros manifestaron esa situación. El reclamo repetido llamó la atención de la JEP, corte que averiguó sobre el tema y logró establecer que hubo nueve decretos reservados, para concretar las amnistías a 9.600 exguerrilleros, expedidos por el presidente Juan Manuel Santos. Esos eran los documentos que les permitían a esas personas irse para la calle sin deudas con la justicia. Pero, según explica el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando llegó el Gobierno de Iván Duque los decretos no aparecieron.

“Nosotros no sabemos explicar cuál fue el destino de los decretos, el asunto es que los decretos desaparecen del escenario y porque uno diría, ¿cómo se desaparece un decreto? Estos decretos son decretos particulares que no tenían una orden de publicarse ¿verdad? Porque tenían información sensible sobre las personas que están sometidas a amnistía. No son de estos decretos que se publican en el diario oficial, sino que eran decretos presidenciales pero que tenían un grado de reserva. En esa reserva, en el archivo del Gobierno, digamos la nueva oficina del Alto Comisionado para la Paz y los encargados de los temas de paz en el Gobierno del presidente Duque, allí los decretos llevan un rumbo que nosotros no conocemos, no sabemos explicar qué sucedió ni idea qué pasó allí”.

¿Qué ocurrió por la pérdida de esos decretos que beneficiaban a las extintas Farc y que, para ellos, eran claves en su proceso de reincorporación?

El efecto fue que los excombatientes quedaron atrapados en los espacios de reincorporación, porque los decretos nunca llegaron a las autoridades judiciales y, por ejemplo, si en un retén paraban a alguno de ellos, le pedían los documentos, quedaban detenidos, porque al hacer las consultas respectivas, no había un soporte que certificara que ya no tenían una deuda con la justicia. Así nos lo relata el magistrado Roberto Vidal.

“Entonces, la Policía Nacional, igual que hace con los carros, igual que hace con las personas, apenas se detienen, te piden la cédula, ellos buscan en su teléfono y la base de datos de la Policía le dice a esta persona, la estamos persiguiendo por esto o aquello. Como allí no se reportó la amnistía, entonces siguieron apareciendo todos los delitos por los que estaban persiguiendo a estos 9.600 excombatientes de las Farc. Inmediatamente eran personas que eran detenidas. Y entonces ellos empezaron a explicar, es que a mí ya me amnistiaron. Pues en nuestra base de datos no consta ninguna amnistía suya. Entonces, detenidos, tenían que llamar sus abogados”.

¿Cómo hizo la JEP para dar con los decretos que certificaba ese perdón judicial para 9.600 exguerrilleros?

Les tocó conseguir plata para financiar un proyecto de investigación. Lo hicieron con fondos de la cooperación internacional, particularmente de Noruega. Conformaron un equipo de 10 personas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y ese grupo de gente empezó a buscar los decretos. Mientras desde la Sala de Amnistía de la JEP enviaban comunicaciones al Gobierno de Iván Duque.

“Enviando oficios al gobierno nacional, todo el gobierno Duque y lo que iba del gobierno Petro, a la Oficina del Alto Comisionado, a las autoridades del Ejecutivo, diciéndoles necesitamos que nos envíen los decretos, y ellos nos respondían, no los encontramos, después nos dijeron, ya era sorprendente porque nos decían, ya los encontramos, ahí van, son tres decretos, pero el equipo del PNUD decía, no, son nueve. Sí, no, ya los encontramos, no, sí, no, son tres, son cinco, no, son siete, no, que son nueve. Finalmente, sólo hasta cuando hicimos la publicación a comienzos de este año, fue cuando tuvimos ya la información oficial”.

Un año de investigación efectiva para encontrar 9 decretos que engavetaron en el Gobierno de Iván Duque, según relata el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal.

¿Al encontrar estos decretos se solucionó el problema?

No todavía porque cuando la JEP buscó a la Policía, esta institución le dijo que no conocía esos 9 decretos y que, como nunca se los habían remitido, pues no estaban en ninguna base de datos. Esto para el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP es un motivo de preocupación: el que todos estos años, los derechos de los excombatientes de las Farc hayan quedado restringidos. El proceso en la Policía aún tarda unos meses y por eso la orden que emitieron hace unos días para intentar acelerar este proceso.

“Confiamos en que este proceso, que toma un tiempo, que es incorporar información, contrastarla, puede tomar unos tres meses, pero en tres meses creemos que ya esta situación se habrá regularizado y estas personas estarán en el ejercicio pleno de sus derechos. Y eso sin duda contribuye a la paz del país y por supuesto a los derechos tanto de los firmantes como de las víctimas”.

En esta historia, que es como de película, hay distintos funcionarios responsables y este martes 7 mayo conoceremos sus respuestas a través de los micrófonos de Caracol Radio.