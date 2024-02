JEP entregó 'paz y salvo' judicial a excombatientes de las FARC que firmaron la paz

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz renovó y comunicó la entrega de los decretos de amnistía de iure, una figura judicial que significa que en este caso los firmantes del Acuerdo de Paz del año 2016 no tienen deudas con la justicia y si caen en un retén de las autoridades ese documento impide que sean detenidos.

Con estos decretos entregados a 9.600 exguerrilleros la JEP garantiza a quienes dejaron las armas una verdadera reincorporación a la sociedad civil. Este proceso comenzó en septiembre de 2023 por parte de la Sala de Amnistía o Indulto en coordinación con otras entidades estatales y con el apoyo del (PNUD), recopilaron los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía que elimina la responsabilidad penal por los delitos políticos.

La Jurisdicción Especial para la Paz habilitó una aplicación para que los exFarc puedan descargar ese documento que lo certifica que no le deba nada a la justicia y viajará a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para comunicar sobre estos beneficios. Esto estará apoyado por la Agencia para la Reincorporación Normalización que comunicará directamente a los excombatientes sobre estas amnistías

Esta decisión es clave para que los excombatientes de las antiguas Farc tengan toda la claridad de su estatus legal, que les facilita trabajar o simplemente movilizarse, evita una congestión judicial y permitirá que la JEP le pueda dar un enfoque más eficiente a su trabajo de investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el caso de los antiguos miembros de las Farc que no fueron amnistiados y no han sido seleccionados como máximos responsables de los graves crímenes, será la Sala de Amnistía o Indulto la que se encargue de definir su situación jurídica. Esta dependencia de la JEP se ocupa de los casos más difíciles. Es decir, aquellos en los que es necesario investigar en profundidad si el hecho victimizante puede ser amnistiable o no.