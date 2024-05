Todo el mundo sabe que la UNGRD es de Carlos Andrés Trujillo: Carlos Carrillo

En las últimas horas, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, alertó que Colombia no está preparada para enfrentar el próximo Fenómeno de La Niña que llegaría en las últimas semanas. De acuerdo con funcionario, la preocupación radica en que los recursos de la entidad se ‘evaporaron’ en varias regiones del país:

“Esto tiene que ver con que hemos construido una sociedad sumamente injusta en donde las personas más empobrecidas han estado siempre empujadas a los lugares de más riesgo. Usted no va a encontrar riesgo en Rosales, ni en Buenavista en Barranquilla, ni en los barrios ricos de Montería, pero sí lo encuentra en todos los barrios populares de las grandes ciudades y en todos los municipios empobrecidos. Entonces, no estamos listos y no solamente por el problema del señor Olmedo López sino por lo que viene de tiempo atrás con esa preparación de La Niña, que no es algo de un mes o de una semana antes de que lleguen las lluvias, es un esfuerzo permanente”.

Para Carrillo, el mayor impacto de las precipitaciones apuntan a San Andrés y Providencia por la temporada de huracanes y la problemática de las basuras en esta región: “La reconstrucción de Providencia salió bastante mal debo decirlo, no solamente porque los raizales se quejan de fallas, sino porque ni siquiera los contratistas fueron capaces de sacar los escombros. Hoy tenemos alrededor de 100 toneladas de escombros que en caso de que un huracán llegase a golpear la Isla, pues se convertirían en proyectiles sumamente peligrosos”.

Noticia en desarrollo