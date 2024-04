Daniel Quintero está convencido que la PGN lo inhabilitará y asegura que es una violación

Medellín, Antioquia

Este miércoles, 17 de abril, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle recibirá la decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre la presunta participación en política, cuando era mandatario, en las elecciones presidenciales del 2022.

Inicialmente, durante la formulación de pliego de cargos, la Procuraduría aseguró que se presumía una falta gravísima a título de dolo, por lo que la inhabilidad sería 15 años y dejaría a Quintero sin poder participar en las elecciones presidenciales del 2026.

Lea también: Otro exfuncionario de Daniel Quintero llegó al gobierno de Gustavo Petro

El exmandatario aseguró que se trata de un movimiento de la Procuradora Margarita Cabello para evitar que aspire en las elecciones del 2026 y negó por completo que #ElCambioEnPrimera, usado por él en su cuenta de Twitter, con un video donde se le ve manipulando una caja de cambios, haya sido el eslogan de la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego.

Quintero Calle también aseguró que el fallo de la Procuraduría General de la Nación es contrario a lo establecido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Convención Americana, donde se asegura que una autoridad administrativa NO puede inhabilitar derechos políticos. Incluso comparó este proceso, con la inhabilidad que en su momento dictó la Procuraduría General de la Nación, cuando el procurador era Alejandro Ordóñez, en contra del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis sanitaria de la capital del país.

Procuradora al estilo Venezolano



Por el video de “El Cambio en Primera”, en pocos días la Procuradora Margarita Cabello, violando la Convención Americana de Derechos Humanos, la constitución y la ley, emitirá un fallo con el que pretende que no pueda participar en elecciones… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 14, 2024

El polémico video

El exalcalde publicó un video el 10 de mayo del 2022, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, que fue interpretado como un apoyo a la campaña de Gustavo Petro, quien en su campaña venía utilizando la palabra “cambio” en diferentes espacios y promoviendo que podía ganar las elecciones en primera vuelta.

Lea también: Sancionan a joven al que le practicaban sexo oral en el Parque Principal de Copacabana

Pese a que la palabra “cambio” estaba directamente relacionado al entonces candidato Petro, el exalcalde de Medellín insiste que NO existe una sola publicación del #ElCambioEnPrimera antes de que él la hiciera, justificando así su posición de que este NO era el eslogan de campaña de Gustavo Petro, aunque en su argumentación, publicada en la mañana del 14 de abril del 2024, el exmandatario NO justifica el porqué para él, #ElCambioEnPrimera NO era una referencia directa a las elecciones del 2022.

El Proceso

La referencia de #ElCambioEnPrimera, según el denunciante del proceso, el diputado de Antioquia, Luis Peláez, fue tan evidente, que todos los medios de comunicación inmediatamente replicaron las palabras y cuestionaron si esto era participación en política.

Esto, en medio de una coyuntura, donde tres secretarios del despacho del entonces alcalde Quintero, habían renunciado para “sumarse a proyectos de interés nacional”, como lo aseguró el exmandatario y quienes luego, fueron vistos en campaña apoyando al hoy presidente.

Lea también: PGN entregó detalles sobre proceso que frenó el cargue lateral en Medellín

Por este mismo video, tres días después, el 12 de mayo, la Procuraduría General de la Nación suspendió de funciones al exalcalde Quintero, alegando que había un riesgo inminente de participación en política y lo dejó apartado de su cargo hasta el 21 de junio, un día después de la segunda vuelta y victoria del hoy presidente Petro.