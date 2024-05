¡Nueva oportunidad de conectar con la naturaleza! abren Claro de Luna en Bogotá

Bogotá D.C.

A partir del 4 de mayo, la Administración Distrital abre las puertas al sector Claro de Luna en Quebrada La Vieja en la capital, un recorrido natural en el que podrán reservar simplemente a través de la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales”.

Desde la tienda de aplicaciones de su sistema operativo móvil preferido o visitando la página web https://caminos.eaab.gov.co/. Desde allí, podrás seleccionar el día y la hora que más le convenga para realizar el recorrido.

El trayecto habilitado abarca aproximadamente un kilómetro y 300 metros, ofreciendo una oportunidad inigualable para sumergirse en la biodiversidad de la quebrada y sus alrededores.

Horarios de Claro de Luna, Quebrada la Vieja

Las visitas estarán disponibles de martes a viernes, de 6:30 a.m. a 11:00 a.m., así como los fines de semana y festivos, de 6:30 a.m. a 12:00 m.

Sin embargo, es importante recordar que el disfrute de este entorno natural conlleva una gran responsabilidad. La administración hace un llamado a todos los visitantes para que se adhieran a las recomendaciones establecidas, que incluyen evitar ingresar a zonas no permitidas, no dejar residuos de plástico o vidrio, no dañar ni extraer especies animales o vegetales, y abstenerse de encender cigarrillos o fogatas durante el recorrido.

Con estas precauciones, la Administración Distrital busca preservar la belleza y la integridad del ecosistema de Quebrada La Vieja, garantizando así que las futuras generaciones también puedan disfrutar de este tesoro natural.