Reabren tres senderos peatonales de los cerros orientales

Bogotá D.C

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sigue abriendo más senderos peatonales de la ciudad. Esta vez se trata de los senderos de San Francisco- Vicachá, Guadalupe - Aguanoso y Quebrada La Vieja ubicados en los Cerros Orientales.

A partir de este 13 de abril, los senderos reabrirán para que los ciudadanos interesados puedan realizar los recorridos. Las visitas pueden agendarse a través de la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o por la página web https://caminos.eaab.gov.co/

Es importante resaltar que los visitantes no deben ingresar a zonas no permitidas, dejar plásticos o vidrios, dañar o extraer especies animales o vegetales ni encender cigarrillos o fogatas.

Horarios de los senderos:

-Quebrada La Vieja

Este sendero está abierto hasta el punto Claro de Luna y los horarios son de martes a viernes de 6:30 a.m. hasta las 11:00 a.m., y los fines de semana y festivos de 6:30 a.m. a 12:00 m.

-San Francisco – Vicachá

Tendrá acceso de sábado y domingo, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

-Guadalupe – Aguanoso

Tendrá disponibilidad sábado y domingo, con ingreso de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. con fin de operación a las 12 m., y tiene disponibles los tramos Guadalupe a Bosque Pinos y Guadalupe a cumbre de Cerro Aguanoso.