“Hay concejales en Neiva que se adaptan a las lógicas del poder”: Juan Amaya

Neiva

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Concejo de Neiva Juan Diego Amaya hizo un balance sobre el primer periodo de sesiones, además se refirió a la polémica suscitada al interior de la Corporación que generó la petición de su renuncia.

Amaya también recordó su posición de independencia aun cuando apoyó al actual alcalde de Neiva German Casagua, y de cómo le ha ido a la actual administración.

El cabildante dijo que entiende que la dinámica de la política permite que algunos que criticaron y respaldaron malas decisiones del anterior gobierno de Neiva en cabeza de Gorky Muñoz; y que hoy se encuentren defendiendo las propuestas del actual mandatario.

Dijo que el trabajo en las sesiones extraordinarias se concentrará en el análisis profundo del Plan de Desarrollo presentado a la Corporación, y el polémico proyecto de acuerdo donde el mandatario de los neivanos pide se le otorguen facultades para modificar la planta de personal de la Administración.

Francy Villarreal: ¿Qué balance entrega de este primer periodo de sesiones en el Concejo de Neiva?

Juan Diego Amaya: terminamos un primer periodo donde se radicaron 4 proyectos nuevos, de los cuales tres fueron aprobados, como son el de lotes del municipio donde se van a construir viviendas de interés social, un traslado presupuestal, y modificación al concejo municipal de cultura, proyectos que deberán ir a segundo debate para estos tres proyectos.

Además, se hundió el proyecto de la solicitud de facultades de la administración para hacer un cambio en la estructura en la Alcaldía; lo que conocemos como la modernización por un tema procedimental. Sin embargo, la administración ya radicó nuevamente dicho proyecto.

El otro que se cayó fue el que la misma administración retiró sobre admitías tributarias, porque legalmente no cabían dentro del marco de la ley.

Asimismo, iniciamos este periodo de extraordinarias, donde la atención central estará en el Plan de Desarrollo de la actual administración que ya fue radicado.

FVR: ¿Que responde ante la petición de su colega Alejandro Serna y otros concejales que critican el trabajo en la presidencia?

JDA: Hay concejales que vemos se adaptan a las lógicas del poder, yo al contrario soy un concejal de procesos, no de coyunturas, y eso se lo manifesté al concejal Serna, y por eso reitero que mis votos a las diferentes iniciativas serán independientes.

Parece que ese comentario le molesto a él y otros concejales, que relacionaron mi trabajo en la presidencia, diciendo que tengo un plan de medios a mi servicio; otros diciendo que ocupo cámaras del concejo para bienestar mío.

FVR: ¿Cómo está la relación del Concejo con el alcalde German Casagua?

JDA: Yo veo algunos concejales cercanos al alcalde, como lo son Serna y Camilo Perdomo, que otra hora eran cercanos a Gorky y ahora muy cerca de Casagua. Tengo muy buena relación con los secretarios, y siempre diré que acompañé a Casagua en las dos campañas.

Apoyé la propuesta, pero no puedo aplaudirle todo lo que presente. Solo puedo decir que la relación entre el alcalde es de respeto. Sin embargo, no puedo quedarme callado frente a propuestas con las que no estoy de acuerdo.

FVR: ¿Cuatro meses, como cree que le ha ido a la administración de German Casagua?

JDA: Le ha ido bien en algunas materias y otras no tan bien.

Por ejemplo, el tema de planeación de anular el contrato anterior de valoración de predios del perímetro urbano del municipio. En Hacienda de contratar personal en la medida que existen los recursos, pagando deudas, y frenar el pago de tierras por impuestos.

Además de la Secretaria de Educación en temas de control con el PAE y la deserción escolar. Empresas Publicas de Neiva manejada como empresa.

Inició fue mal el tema de vías, mucha demora en el tema de repaceos aun sabiendo a que se enfrentaba German Casagua. La ESE aún no tiene gerente en propiedad, y no sabemos nada del tema, y el CAIMI que no presta los servicios que nos habían dicho.

Indudablemente el tema de seguridad, que no solo le concierne a la ciudad; sino desde el contexto Nacional, está claro que debe fortalecerse mucho más, no solo por los hurtos sino la percepción que tiene la ciudadanía sobre el tema.