José Moya: “De Leonel sorprende el hambre de gloria y se lo impregna a los jugadores”

Deportivo Pereira sueña con sumar su segundo título en el fútbol colombiano. De la mano del entrenador Leonel Álvarez, el equipo risaraldense accedió a la fase fina del campeonato e integra el cuadrangular A, junto con Atlético Bucaramanga (sorpresivo líder del todos contra todos), Millonarios y Junior de Barranquilla.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Moya se refirió al sueño que tiene la nómina de conseguir la estrella del primer semestre, de la mano de Leonel Álvarez, entrenador que le ha impregnado al grupo su espíritu competidor y aguerrido. “Se trabaja para eso. El primer objetivo era clasificar a los cuadrangulares y ya ahorita que lo cumplimos, arrancamos todos de cero. Esperamos hacer unas buenas finales y cumplir el próximo objetivo que es estar en la gran final”, sentenció.

Por otro lado, el experimentado defensor central aseguró que se avecina una competencia sumamente pareja en el Grupo A, pero por suerte, según comentó, la presión la tienen Millonarios y Junior, al ser considerados “grandes”, a pesar de tener al tiempo su participación en la Copa Libertadores.

Se avecinan los cuadrangulares

Experiencia en finales

“Gracias a Dios he tenido la fortuna de que donde he podido ir a jugar, disputé finales. Desde que empecé a jugar Primera División con Cortuluá, por allá en el 2016, estuvimos a un penal de ir a la final. Con Jaime De La Pava se armó una buena nómina. Eran jugadores no de tanto nombre, pero muy buenos. Venía yo de Leones, de hacer un buen torneo de la B donde me dieron la oportunidad de poder jugar Primera División. Estuvo un Mayer (Candelo) que nos aportó toda su experiencia y todo su liderazgo. Yo creo que de la mano suya y De La Pava llevaron a unos jóvenes con hambre. Ahí se destapó Borja, jugadores como Jown Cardona y Buitrago. Sumamos experiencia, minutos y estuvimos a puertas de jugar una final con Junior. Jugábamos bien y fíjate que lo hacíamos con tres ‘10′. Estaba Mayer Candelo, Jown Cardona y Buitrago, que no eran rápidos como para decir que jugamos con gente rápida de extremo. Y Borja que estaba en su mejor momento, con tres ‘10′ que le ponían balones y por eso creo que salió goleador de la Liga, aprovechó que teníamos tres jugadores con muy buen pie y marcó, no sé, 19-18 y creo que rompió el récord en ese momento de más goles en un torneo corto”.

Grupo igualado

“Creo que los dos grupos son muy parejos, creo que hoy en el fútbol colombiano se ha cortado mucho la distancia de los equipos grandes con el resto de equipos. Hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Se viene un partido lindo, tuvimos ya la experiencia de haber enfrentado a Bucaramanga, un equipo muy ordenado. Sabemos que los que quieren ir a la final, tienen que hacer respetar su localía. Arrancamos en casa, esperamos estar bien. Que podamos marcar en los momentos que toque y cuando toque sufrir saberlo hacer para cuidar el resultado”.

En cuadrangulares se empieza de cero

“Hay equipos que se clasifican anticipadamente y en la mente, no sé, les pasa algo de relajo; mientras que el equipo que entra en la última fecha lo hace de pronto con la camisa inflada y eso sucede. Uno que ya tiene la experiencia de haber jugado estas finales, sabe que esos equipos que se clasificaron sobre la hora llegan con esa hambre de jugar finales, porque en último momento se metieron, y ahí es donde nosotros debemos tener tranquilidad. Empezamos todos de cero, es un torneo nuevo y vamos partido a partido. En casa tenemos que hacer respetar nuestra localía, eso es importante. Tenemos jugadores muy maduros, que han jugado muchas finales y pienso que eso es importante para estas finales ir guiando a los jóvenes. De la mano de Carlos Darwin (Quintero), que es un gran jugador con mucha experiencia, lo tenemos recuperado y eso es importante para el grupo”.

Presión para los “grandes”

“A nosotros se nos quita un poco de presión que los focos se los lleven Millonarios o Junior. Que nos quiten esa presión a veces es bueno. Nosotros estamos comprometidos con la causa, sabemos el buen equipo que tenemos y en la interna del grupo sabemos lo fuerte que somos. Cuando compitamos vamos a ser un equipo difícil. Sabemos que será un cuadrangular bastante cerrado, donde todos son parejos. Tenemos a un Millonarios y a un Junior que están jugando torneo internacional, que también cuesta un poco por el cansancio y los viajes. Es algo pesado. Nosotros estamos tranquilos de lo que sabemos, lo que tenemos y lo que podemos demostrar. Queremos ir paso a paso y esperamos que todo nos salga como lo tenemos planificado”.

Equipo mentalizado

Competencia en la zaga defensiva

“La competencia ha sido muy sana, muy linda, en el sector defensivo. Garcés y Pestaña arrancaron el torneo, han estado muy bien, pero ahorita se abre la posibilidad de poder jugar con la salida de Garcés al fútbol de Estados Unidos. Hemos jugado con Pestaña, Aguilar, hemos tenido variantes. Ya el profe se encargará de mirar con qué jugadores piensa salir en este primer partido de finales, pero pienso que es una competencia linda en la que me siento al 100 por ciento. Tengo ganas de empezar jugando. Todo jugador sueña y quiere jugar finales y ahorita se abre la oportunidad. Esperemos estar bien y si se da la oportunidad solo queda aprovecharla de la mejor manera”.

Importancia de Leonel Álvarez

“El profe Leonel vive el fútbol como lo jugaba: intensamente. Es un ganador. Lo sorprende a uno el hambre gloria, el hambre de ganar. Siempre está pendiente de los más mínimos detalles y eso se le impregna a los jugadores. Uno valora eso, es muy bueno. Siempre quiere sacarle el 100 por ciento al jugador, eso también es importante, nunca se conforma con nada. A veces uno termina los partidos y se siente uno bien, pero en la charla él siempre dice que hay algo que mejorar y eso ayuda a que el jugador siempre esté tratando de mejorar y poder sacar su 100 por ciento. Sabemos lo que el profe es, lo que ha ganado, y que sabe jugar estas finales. Es un técnico de esos que le dice uno “zorro viejo” y esperamos estar siempre nosotros listos para que no se nos escapen los detalles”.