Avanzan proyectos de ley para erradicar matrimonio infantil y reconocer violencia vicaria

Durante la Plenaria de la Niñez, que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, se discutieron y aprobaron proyectos en segundo debate dedicados a la protección y promoción de los derechos de la infancia. Además, fueron abordados proyectos con enfoque de género, que buscan enfrentar la violencia y las problemáticas que persisten en el país.

La iniciativa “Son Niñas, No Esposas” encabezada por las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, del Pacto Histórico, que busca prohibir el matrimonio y las uniones infantiles, recibió el respaldo del Congreso y tuvo su aprobación en segundo debate. Según señala la representante Vásquez, Colombia es uno de los países que aún permite el matrimonio infantil.

“Los niños no pueden seguir siendo una contraprestación, no podemos seguir incrementando el Matrimonio Infantil, que afecta en mayor medida a las niñas de bajos recursos del sector rural e indígena. Agradezco el respaldo de organizaciones como Alianza para la Niñez, Save the Children, Valientes, la ONU, la UNFPA, la Unesco y Profamilia”, afirmó.

La Red Joven de Profamilia, que agrupa a más de 1.000 territorios de Colombia, reportó que el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas Forzadas son una grave problemática que afecta a la niñez del país, con consecuencias devastadoras que incluyen violencia y abuso sexual.

“Este Congreso tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia una infancia libre de violencias. Nuestro proyecto de ley implica una política pública para el fortalecimiento de los proyectos de vida de la infancia y la adolescencia, y que el Estado tenga una labor fundamental en ello”, agregó la representante Pedraza.

De igual manera, fue aprobada la ley que busca reconocer la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico colombiano y resignificar las denuncias hechas por las mujeres, frente a esta forma de violencia de género. La Fundación Contra la Violencia Vicaria, reportó que más de 3400 mujeres han sido víctimas durante el último año.

“La Violencia Vicaria es una violencia basada en género que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos e hijas, que en casos extremos termina en el asesinato de estos”, explicó la representante Vásquez.

Por su parte, la representante Delcy Isaza, del Partido Conservador, destacó el compromiso del Congreso con la protección de los derechos de infancia y con la lucha de género, afirmando que “es fundamental que el Congreso continúe trabajando en la promoción de los derechos de los niños y las mujeres, garantizando un futuro más seguro y justo para todas y todos”.

Estos proyectos de ley tendrán sus otros dos debates en el Senado. La representante Vásquez aseguró que “esperamos que se pueda dar esta apuesta, se de la guerra y que, por supuesto, estos dos proyectos sean una ley de la República”.