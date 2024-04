Tercer ciclo racionamiento de agua Bogotá del 29 de abril al 7 de mayo: Barrios y horarios

Este domingo 28 de abril se concluye el segundo ciclo de racionamiento de agua en Bogotá, por los bajos niveles de los embalses. Con el fin de prevenir un desabastecimiento de agua en la ciudad, la Alcaldía de Bogotá encabeza de Carlos Fernando Galán, tomó la decisión de continuar implementando la restricción por turnos en un tercer ciclo.

Según explicó el alcalde que, la medida se mantiene con el fin de llegar al 20% de aumento en los niveles del sistema Chingaza, y que así, se pueda continuar con el ahorro y tener el 75% de la capacidad de los embalses al finalizar el año: “Vamos por buen camino, pero no podemos depender únicamente de las lluvias, necesitamos mantener las medidas de restricción y seguir cambiando nuestros hábitos”.

Así las cosas, la nueva rotación de restricción del servicio irá el 29 de abril hasta el próximo 7 de mayo de 2024, en los nueve sectores establecidos por el Distrito.

Las zonas con restricción tendrán corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y durante 24 horas. El restablecimiento del servicio comenzará a las 8:00 a.m. del siguiente día, no obstante, la normalización total podrá tomar algunas horas adicionales según las características técnicas de cada sector, de acuerdo con la Empresa de Acueducto de Bogotá.

La secuencia de turnos comienza de nuevo en orden ascendente desde los barrios del turno número uno hasta abarcar el turno nueve, de la siguiente manera:

Turno 29 de abril

Localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.

Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Límites de la restricción:

Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 26, entre Avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68.

Entre calle 26 a calle 44 Sur, entre carrera 6 y carrera 68.

Turno 30 de abril

Localidades: Fontibón, Engativá y la zona industrial de Cota (Cundinamarca).

Fontibón, Engativá y la zona industrial de Cota (Cundinamarca). Límites de la restricción:

Entre calle 24 y calle 98, entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá

Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

Turno 1 de mayo

Localidades: Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Barrios Unidos, Suba y Usaquén. Límites de la restricción:

Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 7.

Entre calle 127 y 170, entre carreras 7 y 91

Turno 2 de mayo

Localidades: Bosa, Ciudad Bolivar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha - Cazucá.

Bosa, Ciudad Bolivar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha - Cazucá. Límites de la restricción:

Entre calle 43 sur y 92 sur, entre Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá.

Entre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45.

Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur.

Entre Avenida Ciudad Cali (carrera 86) y Autopista Sur, entre Río Tunjuelo y carrera 77H.

Entre Río Tunjuelo, Avenida Boyacá y diagonal 68 sur.

Entre Avenida 1 de Mayo y Autopista Sur, entre Avenida Boyacá y carrera 51.

Turno 3 de mayo

Localidades: La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito.

La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. Límites de la restricción:

Entre río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L.

Entre Avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 Sur.

Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y Calle 87 A sur.

Entre diagonal 7 sur y Calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este.

Turno 4 de mayo

Localidades: Suba, Ciudad Bolívar y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central).

Suba, Ciudad Bolívar y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central). Límites de la restricción:

Entre río Bogotá, carrera 92 y Avenida Suba.

Entre carrera 88A y río Bogotá, entre calle 99 y Avenida Suba.

Turno 5 de mayo

Localidades: Fontibón, Kennedy; y puntos de suministro en Funza, Madrid y Mosquera.

Fontibón, Kennedy; y puntos de suministro en Funza, Madrid y Mosquera. Límites de la restricción:

Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali.

Entre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Entre calle 26 y Avenida 1 de Mayo, entre carrera 68 y Avenida Boyacá.

Puntos de suministro Funza, Madrid y Mosquera.

Turno 6 de mayo

Localidades: Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto.

Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto. Límites de la restricción:

Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad.

Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13.

Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17.

Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQS.

Entre calle 35 Sur y calle 6, entre carrera 2 y 25.

Entre calle 10 y 6 Sur, entre carrera 5 y límite oriental Ciudad.

Entre calle 11 Sur y Diagonal 15 Sur, carrera 18 Este y límite oriental ciudad.

Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali.

Entre calle 16C y calle 43 Sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Puntos de suministro a La Calera y Arboretto.

Turno 7 de mayo

Localidades: Suba, Usaquén, y Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá.

Suba, Usaquén, y Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá. Límites de la restricción:

Entre calle 170 y 245, entre carrera 7 y 52.

Entre calle 235 y 242, entre carrera 45 y 107.

Municipio de Gachancipá y Acuopolis.

Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá.

Las personas que deseen turnos, barrios y municipios con racionamiento podrán ingresar a www.bogota.gov.co, www.acueducto.com.co, en la Acualínea 116 y en “Chatico”, el agente virtual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Medidas para ahorrar en agua

El Distrito sigue invitando a la ciudadanía a racionar el consumo de agua, a cambiar hábitos y contribuir con el ahorro de agua.

Algunas de las medidas que ha anunciado la Alcaldía de Bogotá son duchas de tres minutos, evita el lavado de carros, ventanas o fachadas y no acumular más agua de la necesaria para las necesidades básicas.