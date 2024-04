“No lo veo tan mal, lo veo hacia la paz”: delegado del gobierno sobre Comuneros del Sur

Medellín, Antioquia

El delegado del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, coronel (r) Álvaro Matallana, calificó como una acción que hace parte del camino hacia la paz la intención del frente Comuneros del Sur, del departamento de Nariño, de dejar las armas antes antes de que se acabe el actual gobierno, por lo que asegura que no ve mal negociar con esta estructura que asegura no sentirse representada en la mesa nacional.

“Si fueran expulsados, a mí me parece que la respuesta a una política de paz total, entre comillas porque no es el mejor término, pero sí el de recibir, de acoger, no solamente ellos que son de origen rebelde, sino aquellos que no son de origen rebelde pero que buscan llegar a un acuerdo nacional donde nos debemos encontrar para solucionar estos problemas. Yo por eso no lo veo tan mal tampoco, yo lo veo obviamente en otra visión y desde otro punto de vista hacia la paz, hacia una línea verde”, dijo.

Desde Medellín, durante el encuentro regional citado por el Comité Nacional de Participación, el coronel (r) también afirmó que los diálogos de paz deben continuar llegando hasta las regiones.

“Esto tiene dos partes: una parte que es el componente que tiene que resolver el Gobierno Nacional en sus dinámicas concretas de lo que ha estado haciendo, y otra parte que tiene que resolver la instancia nacional del ELN frente a su militancia. Nosotros acá ahorita estamos trabajando fundamentalmente lo de participación”, indicó el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, quien también hace parte del encuentro regional en Antioquia.

Ante lo que está ocurriendo con el Frente Comuneros del Sur, la delegación del Gobierno le pidió al presidente Gustavo Petro que tome una decisión sobre los trabajos de la mesa nacional que se adelanta con esta guerrilla y lo que ocurre en los espacios regionales, especialmente en el de Nariño, o que determine si esa estructura ha dejado de ser parte del ELN.

De acuerdo con la delegación de paz del Gobierno, no es viable adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización.