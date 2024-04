¿Los cree? 8 mitos comunes sobre el cuidado de la batería del celular: esta es la verdad

Los celulares se han vuelto una parte esencial en la vida de las personas, de modo que los usuarios tienden a preservar su vida útil. Los dispositivos modernos se encuentran diseñados para soportar de 300 a 500 ciclos de carga, es decir, que cargan de 0% a 100%. A continuación, le compartiremos ocho mitos sobre el cuidado de la batería del celular, y si estos son ciertos.

¿Cargar el celular hasta el 100% es perjudicial?

Actualmente, los dispositivos móviles cuentan con un sistema de carga que al llegar al 100% deja de cargarse. Pero, se recomienda no dejar bajar del 20% o subir del 80% la carga de la batería, ya que este es su rango de funcionamiento idóneo, ya que esto genera un desgaste adicional. Por lo que este mito no es del todo cierto.

¿La carga rápida afecta el funcionamiento de la batería?

Es falso. Expertos aseguran que la velocidad de la batería no influye en su vida útil, pero la temperatura sí. Los cargadores de la mayoría de los dispositivos móviles se encuentran optimizados para recoger el calor y disipar al máximo la temperatura, evitando que llegue al dispositivo.

¿Solo se puede utilizar el cargador original?

No necesariamente. Usar cargadores de mala calidad puede cargar el teléfono de manera más lenta a lo acostumbrado, provocando daños en la batería.

Se debe tener en cuenta que la potencia del cargador sea la misma que indica el dispositivo, teniendo en cuenta que cada dispositivo móvil cuenta con una potencia y un amperaje diferente.

¿El consumo de batería depende de la temperatura del exterior?

Las temperaturas extremas pueden afectar el funcionamiento del dispositivo móvil. Por lo que se recomienda evitar dejar el celular en superficies calientes o en las que le llegue el sol directamente, de igual manera, no se debe poner en el congelador.

¿Las aplicaciones en segundo plano descargan la batería de los celulares?

Sí, las aplicaciones continúan funcionando luego de cerrarlas, ya que consumen batería y datos. Se recomienda revisarlas y gestionarlas, evitando que se descargue la batería por aplicaciones en segundo plano.

¿Se puede utilizar el celular mientras se carga?

Realizar esta práctica no representa ningún riesgo, pero puede afectar la experiencia de usuario. También, se debe evitar que la temperatura del dispositivo aumente, porque esto puede acelerar el deterioro de la batería a largo plazo.

¿La batería se ve afectada por el brillo de la pantalla?

El brillo de la pantalla sí afecta el consumo de la batería, por lo que si necesita utilizar su celular durante todo el día, puede ajustarlo al mínimo.

¿Se debe dejar cargando el celular toda la noche?

Recordemos que no es lo ideal dejar la batería al 100%, ya que al alcanzar su máximo de carga se pausa por completo para evitar una “sobrecarga”. Por lo que no es necesario dejar el celular conectado al cargador toda la noche, e incluso, se recomienda no hacerlo.