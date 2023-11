¿No es malo cargar el celular toda la noche? Esto dicen los expertos en el tema

El cuidado de la batería de un celular y la carga de la misma es un tema que tiene muchos mitos alrededor. Un ejemplo de esto son aquellas personas que dicen no cargar el teléfono toda la noche por cuidarlo o aquellos que no lo desconectan hasta que llega al tope. No obstante, algunas de estas creencias no están bien fundamentadas y puede que no sean del todo ciertos.

De hecho, es más por miedo a dañar sus dispositivos que las personas deciden acatar estos supuestos lineamientos sin siquiera saber bien el porqué de lo que están haciendo. Esto puede ser bueno, porque son hábitos saludables con los celulares, pero no hay que perder de vista el hecho de que ningún teléfono inteligente es igual, es dependiendo la marca y el modelo que se hacen las recomendaciones.

Por esta razón le vamos a contar sobre uno de los mitos más populares que existen sobre esto, el cual es si de verdad no es bueno dejar conectado el celular toda la noche al cargador, según una entrevista brindada por unos expertos y fabricantes de smartphones al medio de comunicación del País de España.

¿Realmente es malo dejar el celular conectado toda la noche?

A priori, la respuesta es que los celulares de última generación no tienen ningún problema si se les deja conectados al cargador toda la noche, ya que muchas de las marcas más reconocidas han venido implantando una protección, por decirlo así, para evitar la sobrecarga en estas pilas, uno de los más comunes es que cuando el teléfono llega a 100%, él mismo detiene la transmisión de energía.

Otros celulares más sofisticados ya implementan el tema de la inteligencia artificial en el sistema operativo de sus dispositivos para saber la rutina del usuario, cuando duerme aproximadamente, cada cuanto se le descarga el celular para así optimizar el tiempo y la carga del teléfono. Por esta razón no es malo dejar el móvil cargando toda la noche.

Sin embargo, hay que tener mucha precaución al momento de hacer esto y no tomarlo a la ligera. Por eso la recomendación es verificar bien con qué funciones cuenta su celular, cerciorarse bien sobre las recomendaciones y en lo posible hablar con un experto para que tenga total tranquilidad y claridad para saber si puede dejar o no cargando el celular mientras duerme en la noche.