¿Cómo desactivar WhatsApp sin desinstalarlo?

WhatsApp fue lanzado en 2009 con la intención de acercar a sus usuarios y evidenciar si estaban disponibles para conversar. Con el tiempo, la plataforma se adaptó y se convirtió en lo que conocemos hoy, como una app que permite crear una conversación instantánea con cualquier persona solo con tener su número de teléfono. Esto, por supuesto, revolucionó la forma en la que las personas se comunicaban, pues anteriormente lo más parecido era BlackBerry Messenger, Facebook Messenger o el mismo Windows Live Messenger. No obstante, cada uno tenía una barrera que impedía conquistar por completo a los ciberusuarios, estas fueron superadas por WhatsApp y justamente por esto la app hoy en día es líder a nivel mundial.

Sin embargo, esta aplicación ha generado con los años un apego en sus usuarios, que puede llegar a considerarse como peligroso. Lo anterior, se debe a que la inmediatez y la facilidad con la que esta app permite que las personas se pueden comunicar causa indirectamente ansiedad.

La ansiedad provocada por WhatsApp puede presentarse por dos motivos. Primero, el hecho de que las personas reciban a diario cientos de mensajes de distintas personas, bien sea por temas familiares, de pareja, de amistad o por trabajo, puede conducir a síntomas de ansiedad debido a que la gente de cierta manera siente que no puede responder tantos mensajes de manera rápida o, por el contrario, se sienten obligados a responder de inmediato. Es decir, se sienten "sofocadas" por los mensajes.

Segundo, los ciberusuarios pueden llegar a presentar ansiedad cuando no cuentan con muchas conversaciones en la aplicación. Esto último puede generar que las personas consideren que no son importantes o que no cuentan con mucha atención en la plataforma.

Ahora bien, una manera efectiva para controlar la ansiedad provocada por esta plataforma es identificar cuánto tiempo se usa o limitar su uso. Para esto lo que se puede hacer es desactivar WhatsApp sin desinstalarla. Estos son los pasos: