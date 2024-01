¿Se llenó su almacenamiento de Gmail? Le contamos cómo liberar espacio desde el celular

El almacenamiento de Gmail, o en general de toda la red de aplicaciones que Google ofrece, tiene un límite para cada cuenta gratuita, el cual es de 15 gigas en general que se usan para guardar correos, archivos como fotos, videos, documentos y demás. Justo antes de que este se llene, Google lo notifica a través de su correo, sin embargo, no hay necesidad de llegar a ese punto, ya que es posible liberar espacio desde su celular a través de Google One.

Se trata de una de las aplicaciones más recientes de la marca de tecnología estadounidense, a través de la que puede sincronizar sus dispositivos con sus respectivas cuentas de Gmail, para gestionar todo lo que tenga en el almacenamiento y otras acciones específicas.

Es gracias a esta app, que no hay necesidad de ir una por una a borrar los diferentes archivos que ya no usa para evitar que el almacenamiento se llene, puesto que unifica todo y de hecho, recomienda qué correos, documentos, fotos o videos no usa o ya son antiguos para que le sea mucho más fácil depurarlos.

Cabe aclarar que, aunque Google One ofrece diferentes tipos de suscripción para aumentar el almacenamiento y otras opciones, puede descargarla y usarla de manera gratuita, tanto en dispositivos Android, como iOS. A continuación le damos el paso a paso para que pueda liberar espacio en el almacenamiento de Gmail desde su celular:

Para hacerlo desde un dispositivo Android debe seguir estos pasos:

Inicialmente, abra la aplicación Google One desde su dispositivo Android.

En la parte de arriba de la pantalla, seleccione “Almacenamiento” y “Liberar espacio en la cuenta”.

Luego, debe elegir la categoría de todos los archivos que quiera gestionar. Después de esto ya puede escoger los archivos que quiera eliminar.

Para ordenarlos, puede filtrar en la parte de arriba de la pantalla, sin embargo, algunas categorías no se pueden ordenar. Para previsualizarlos antes de eliminarlos, selecciones las fotos, vídeos y algunos correos electrónicos que haya elegido para borrar.

Después de seleccionar los archivos que anteriormente verificó y escogió, solo tiene que pulsar la opción de “Eliminar” ubicada en la parte superior de la pantalla.

En caso de que lo vaya a hacer en un iPhone o iPad, el soporte de Google dice lo siguiente: