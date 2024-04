¿Cuál es el significado de la flor hortensia? Así debe cultivarla en casa

Las hortensias es una planta ornamental de flores con colores llamativos, principalmente rosa, blanco y azul. Son originarias de Japón y llegaron a Europa a finales del siglo XVIII, luego se trasladaron paulatinamente a lo largo del mundo. Se trata de un arbusto cuyas flores crecen en racimo, pueden llegar a tener 25 cm de diámetro y al cultivarlas en exterior sobrepasan los 1,5 metros de altura.

Cuidados que deben tener las hortensias

En países que cuentan con estaciones se recomienda cultivar estas plantas durante el otoño o la primavera. Para los que no, es necesario esperar a que el clima no se encuentre en algún extremo. Las hortensias se pueden cultivar tanto en exterior como en interior.

Si la planta se cultiva en interiores, se debe procurar que no tengan contacto con la calefacción. Es necesario que las hortensias reciban luz para que sus hojas no se tornen de color amarillo, pero no de manera directa porque pueden llegar a quemarse. Además, deben encontrarse en lugares frescos, ya que al encontrarse a más de 20 grados centígrados en época de floración, pueden dejar de hacerlo.

También, las hortensias deben tener un buen sistema de drenaje porque, al menos cuando está en flor, es necesario regarlas diariamente con abundante agua. Cuando llueve, se recomienda dejarlas bajo la lluvia.

Por el lado del abono, cuando la planta se encuentre en flor, es indispensable aplicarlo cada diez días. Este debe añadirse al agua en el momento de regar, es decir, debe ser líquido.

¿Qué significa tener hortensias en casa?

Muchas personas le dan un significado dependiendo del color. Por ejemplo, el rosado representa el amor, gratitud y admiración. Y el azul, la calma y serenidad.

Mientras que, el Feng Shui, tiene una visión negativa ante ellas. Además, no recomienda tenerlas dentro del hogar o los espacios que se visitan con regularidad. Ya que simbolizan soledad, fracaso y aislamiento, por lo que se aconseja tenerlas en exteriores.

El Feng Shui es una técnica de origen taoísta que tiene como objetivo encontrar el equilibrio de las personas a través de los espacios que estas habitan.

Cosas a tener en cuenta si desea tener una hortensia